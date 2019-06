Delia a dat din casă, la Xtra Night Show! Ce planuri are pentru toamnă: ”Suntem în discuții!”

Duminică, Delia a fost naşă de botez pentru cel de-al doilea copil al surorii ei! Cu o noapte înainte de eveniment, artista şi-a încântat fanii într-unul din cluburile scumpe din Mamaia!

Astfel, în cadrul unui interviu la Xtra Night Show, Delia a mărturisit care este cea mai mare temere legată de botezul nepoțelului ei.

”Nu am emoții. Singura emoţie pe care o am pentru ziua de mâine este că va fi foarte cald şi nu ştiu cu ce să mă îmbrac.”, a mărturisit ea.

Întrebată cum va fi botezul, ea a mărturisit că nu cunoaște detalii: ”Habar nu am. Nu m-am ocupat eu. Eu mă duc, ţin copilul în brate. Am emoţii când trebuie să ţin un copil mic în braţe. Mai mare panica o am cu ce mă îmbrac mâine.”, a mai spus ea.

De asemenea, ea a dezvăluit că în toamnă urmează o vacanță în Maldive: ”La toamnă, da. Suntem în discuţii petru Seychelles. Maldive o să fie din toamnă când vine sezonul bun, că acum e ploios. Şi pe Africa de sud suntem în căutări. Că ăştia mi se pare că sunt invers ca şi anotimp cu noi.”, a mai dezvăluit cântăreața..





