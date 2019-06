Dorian Popa, reclamat de pedofilul eliberat de Poliţie! "Mi-a făcut plângere că l-am bătut. Am văzut negru în fața ochilor!”

Pedofilul care a fost lăsat liber de oamenii legii pentru că nu reprezintă un pericol continuă să șocheze opinia publică. După ce Dorian Popa a recunoscut că-l cunoaște la Acces Direct, acesta a fost reclamat la Poliție.

În direct, la Xtra Night Show, Dorian Popa a dezvăluit că pedofilul care a fost eliberat de polițiști, deși existau mesaje explicite trimise de bărbat, a depus plângere la Poliție.

”Sunt vehement, Dane, pentru că am toate mămicile din România de partea mea. M-am trezit astăzi, dragi telespectatori, cu plângere de la pedofil, că l-am bătut. Cei de la Poliție, care mă cunosc, mi-au spus că am plângere. Am văzut negru în fața ochilor. Se întâmplă în cartierul meu. Se întâmpla sub ochii mei.”, a povestit Dorian Popa.

Ce alte dezvăluiri a mai făcut artistul, află în clipul de mai sus!

