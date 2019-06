Jean de la Craiova, din nou tată, la 49 de ani? Destăinuiri incredibile! „Băgam coperta de la caiet în pantof să nu intre zăpada”

Jean de la Craiova a oferit un interviu „pe fugă”, marți, la „Xtra Night Show”, și a făcut destăinuiri incredibile de pe vremea când nu avea o situație financiară bună. Artistul a răspuns și la întrebarea dacă ar vrea să devină din nou tată, la vârsta de 49 de ani.

Cu o vechime în breasla lăutarilor de mai bine de treizeci de ani, Jean de la Craiova are, cu siguranţă, suficiente poveşti şi întâmplări interesante. Artistul va debuta ca scriitor, peste câteva luni, când îşi va lansa un volum autobiografic! Dar până atunci, Jean încearcă să se menţină în formă.

„Am mai pus două kilograme, dar la un concert de-al meu slăbesc un kilogram, două”, a spus Jean de la Craiova.

„M-am născut pe Dudeşti, am crescut în Pantelimon, am copilărit la Titu şi îmi spune Jean de la Craiova! Deci, e o nebunie, ştii!”, a spus artistul.

„N-am mai dat bacu că era perioada de însămânţare. A venit soacră-mea la şcoală şi a zis, ori şcoala, ori nevasta!”, a mai spus el, spunând că și-a început relația cu prima soție, Roxana, când avea 16-17 ani.

Despre copilul rezultat din prima dragoste adolescentină, Jean a vorbit puţin mai reţinut. „E bine! Are meseria lui, ospătar, bucătar, deci e cu totul în altă direcţie. Poate că a moștenit talentul la muzică, dar eu am ţinut să fie altfel”, a spus el.

Jean de la Craiova s-a lăudat cu părinţii lui - tatăl român, mama evreică. Tatăl lui era maistru la o filatură de bumbac unde avea în subordine două sute şi ceva de femei.

„Talentul îl moştenesc de la tata lu mama. El cânta, era romanţier!”, a precizat el.

Băiat sărac, Jean de la Craiova nu va uita niciodată drumul parcurs până la o viaţă îndestulată!

„Viaţa mea toată mi-am dedicat-o muzicii. Am cântat pentru oamenii veseli sau tristi melodiile mele proprii. Dacă am putut să îndrum în viaţă segmentul de oameni la care cânt eu, m-am simţit cel mai bine. Pe vremuri mergeam cu Dacia”, a mai spus Jean de la Craiova.

„Nu prea câştigam. Poate câştigam, dar alţii mai mari veneau: «Băi, puştiule, ce faci tu cu atâţia bani? Du-te şi ia-ţi pantofi că sunt găuriţi». Băgam coperta de la caiet în pantof să nu intre zăpada. Aveam haina de la şcoală, scoteam matricola şi mă duceam la nuntă. Pantofii erau cu două numere mai mari. Aveam 42-43. Se întorceau vârfurile. Aveam tivul la pantaloni până la genunchi. Îl legam cu aţă. îl purtam 2-3 ani şi eram şef”, a mai spus el.

Jean de la Craiova a povestit și cum a cunoscut-o pe cea de-a doua soție a lui.

„Cum am cunoscut-o pe Paula este istorie. Cântam în cartierul în care stătea ea, cântam la cort, şi probabil a auzit vocea asta frumoasă şi a coborât jos şi a venit să mă asculte. Am văzut-o, mi-a zâmbit, i-am zâmbit şi eu. aşa a fost destinul. I-am cerut numărul de telefon, avea fix pe atunci, era lung şi l-am uitat. După m-am întâlnit cu ea la Orăşelul Copiilor, m-a invitat la o cafea”, a mai spus el.

Jean de la Craiova a ținut să precizeze că pentru a păstra o căsnicie de 25 ani trebuie „să nu fii plicticos”.

„Comunicarea e cea mai mișto. Să nu o faci să fie gelosă. Am noroc că nu e geloasă. Se spune că dacă nu eşti gelos nu iubeşti, dar nu e aşa. Nu (s-a supărat niciodată, n.r.), pentru că nu am dat ocazia la aşa ceva. cu toate că cu toate admiratoarele, bla bla bla. Dar am ştiut cum să o rezolv. Să le potolesc, să înţeleagă că am o familie”, a mai spus el.

Jean de la Craiova a dezvăluit dacă își dorește un al doilea copil cu soția lui, Paula, dar și cadrul în care l-ar… concepe.

„M-am gândit. dar vreau să mă pun pe treabă. să mă pun de săptămâna viitoare. Ia să îi spun eu diseară: Draga mea, pregăteşte-te că vin. Dar e un proiect acum, căciulă în cap, ciorapi în picioare să iasă băiat, cu borcanul de murături nu ştiu cum. E mult, dacă sună şi telefonul şi te-a oprit. Nu mai iese. Ori iese trei, ori 4. După posibilităţi. Nu îl fac la hotel de cinci stele, că iese copilul cu figuri. Nu, nu. Mergem la un motel, ca să muncească şi el de mic”, a glumit Jean de la Craiova.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

💣 Intră pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/CFhrgyC şi urmăreşte online toate ediţiile XTRA Night Show integral. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!