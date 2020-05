Iubitul Margheritei de la Clejani, primele declarații! Tânărul neagă toate acuzațiile care i se aduc! "Am avut o rețetă de la doctorul meu psihiatru"

Legat de acuzația care i s-a adus, conform căreia ar fi falsificat rețete pentru a-și procura anumite medicamente, tânărul neagă și acest lucru. El susține că substanța pe care o consumă, o procura de la farmacie, fără rețetă.

Este absolut fals. Substanța se procură de la farmacie. Toată lumea poate șa o cumpere. Este făra rețeta, nu am nicio ștampilă. Am avut o rețetă de la doctorul meu psihiatru, pentru că am avut probleme cu somnul, mai demult.