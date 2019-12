Lidia Buble, apariție incendiară la un eveniment! A dezvăluit ce își dorește de la Moș Crăciun! „Atât vreau de la el!”

„Le am pe toate. Nu-mi doresc decât sănătate. În general femeile sunt înnebunite cu diamante, pietre, eu nu am fost niciodată. Nu am fost pasionată. Cu genţile, pantofii sunt eu, dar mi-am achiziţionat tot ce am vrut. Deci Moşule, iubire vreau, atât, de la tine!”, a spus Lidia Buble.

Dacă Revelionul îl va petrece pe scenă, Lidia Buble va pleca apoi în Bali.