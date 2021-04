Marcel Pavel a dezvăluit cum a pierdut cei 40.000 de euro. Cu ce probleme financiare se confruntă:"Trebuie să întrețin 8 persoane"

Marcel Pavel este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară, însă perioada aceasta dificilă nu a fost una benefică pentru viața sa de artist și i-a provocat probleme din punct de vedere financiar.

Cântărețul a venit în platoul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars, unde a vorbit despre momentele cumplite pe care le-a întâmpinat atunci când a fost infectat cu Coronavirus, dar și despre probleme pe care le are cu banii.

Cum a pierdut Marcel Pavel cei 40.000 de euro

Marcel Pavel a povestit că în anul 2008 a investit o sumă de bani în câteva terenuri, însă afacerea nu a fost una de pe urma căreia să profite, mai mult decât atât, investiția l-a lăsat fără bani.

"Am făcut o imprudență în 2008, am investit în niște terenuri, însă această investiție s-a dovedit a fi una păguboasă. A venit criza tocmai atunci, iar eu mi-am băgat toți banii, de atunci nu îmi mai revin. Sunt pe linia de plutire, trebuie să întrețin 8 persoane.", a mărturisit artistul la Xtra Night Show.

De asemenea, vedeta a vorbit și despre evenimentele nefericite de care a avut parte în ultima perioadă. Acesta a dezvăluit faptul că mama soției sale a murit și a înmormântat-o în urmă cu două săptămâni, însă asta nu a fost totul, mama artistului a fost operată.

Marcel Pavel, devăluiri despre perioada în care a fost diagnoticat cu COVID-19

Marcel Pavel a fost infectat cu noul Coronavirus pe la jumătatea anului 2020 și a trecut prin momente cumplite, iar apropiații l-au dezămăgit. Acesta era deja internat, respira foarte greu, nu și-a dat seama că plămânii săi erau afectați în proporție de 50%, deja se instalase pneumonie interstitiala medie, însă medicii care l-au tratat au fost unii excepționali, care l-au ajutat să treacă peste tot greul.

"Apropiații m-au dezamăgit. (...) Am avut norocul de a "încăpea" pe mâna unor medici extraordinari, la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș. Chiar lângă unul dintre saloanele care au ars am fost internat, unde am primit o îngrijire extraordinară.", a spus el la Xtra Night Show.

"Eu era linșat în timp ce eram aproape să mor, stăteam cu masca de oxigen 24 din 24 de ore și cu un tratament foarte agresiv, cu trei antibiotice, eram găurit peste tot. Și eram linșat de către o parte a țării manipulată, de pe urma căreia a pornit o adevărată avalanșă.", a dezvăluit Marcel Pavel, vizibil afectat.