Marcel Pavel, despre perioada în care a fost infectat cu Coronavirus. Ce a avut de îndurat artistul: ”Apropiații m-au dezamăgit”

Marcel Pavel este unul dintre cei mai îndrăgiți și artiști de la noi din țară, însă foarte puțini știu faptul că a trecut prin momente dificile atunci când a fost diagnosticat cu Covid-19. În perioada respectivă, cântărețul a fost afectat de tot ce se întâmplă în jurul lor, mai ales de faptul că oamenii apropiați l-au dezămăgit.

Artistul a venit în platoul emisiunii Xtra Night Show de la Antena Stars să vorbească despre tot ce s-a întâmplat atunci.

Prin ce a trecut Marcel Pavel în perioada în care a fost infectat cu Coronavirus

Marcel Pavel a povestit că a avut parte de câteva evenimente cumplite în perioada în care a fost confirmat pozitiv cu Cronavirus. Era deja internat, respira foarte greu, nu și-a dat seama că plămânii săi erau afectați în proporție de 50%, deja se instalase pneumonie interstitiala medie, însă medicii care l-au tratat au fost unii excepționali, care l-au ajutat să treacă peste tot greul.

"Apropiații m-au dezamăgit. (...) Am avut norocul de a "încăpea" pe mâna unor medici extraordinari, la Institutul Național de Boli Infecțioase Prof. Matei Balș. Chiar lângă unul dintre saloanele care au ars am fost internat, unde am primit o îngrijire extraordinară.", a spus el la Xtra Night Show.

Mai mult decât atât, Marcel Pavel a mai dezvăluit că în perioada respectivă era asaltat de sute de mesaje, iar persoana care i-a ridicat moralul a fost medicul

"În loc să stea acolo 8 ore, ea stătea câte 10 ore sau 12 ore, în plus câte 4 ore cu mine, să îmi ridice moralul, să fie alături de mine, pentru că eram bombardat de media.", a mai adăugat artistul.

În cea de-a treia zi, vedeta a mărturisit că se simțea mult mai rău, iar prietenii apropiați au fost cei care l-au dezămăgit prin afirmațiile lor despre starea sa de sănătate.

"Eu era linșat în timp ce eram aproape să mor, stăteam cu masca de oxigen 24 din 24 de ore și cu un tratament foarte agresiv, cu trei antibiotice, eram găurit peste tot. Și eram linșat de către o parte a țării manipulată, de pe urma căreia a pornit o adevărată avalanșă.", a dezvăluit Marcel Pavel, vizibil afectat.

Cântărețul a mai spus că își dorește din tot sufletul să treacă mai repede perioada aceasta grea pentru toată lumea și să revină totul la normal. De asemenea, acesta a mai mărturisit că urmează să își facă vaccinul, deși mai are anticorpi de la forma gravă pe care a făcut-o în urmă cu aproape un an.