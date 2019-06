Mihai Morar se pregătește să devină tătic a treia oară: ”Alegerea numelui a fost cea mai mare dispută din familie!”

Mihai Morar se pregătește să devină tată pentru a treia oară și este emoționat din cale-afară.

Invitat în cadrul emisiunii Xtra Night Show, acesta a mărturisit că alegerea numelui copilului care va veni pe lume în luna iulie a fost extrem de grea, mai ales că fetițele s-au implicat direct.

"Ne-am gândit la nume. O să-l spunem când o să se nască. A fost cea mai mare dispută în familie. Fetele voiau să-şi impună ele dorința. Fetele voiau să pună ceva care să rimeze cu numele lor. S-a spus şi Tamara. Eu voiam Nectara. Am vrut să poarte un singur nume şi un nume de Sfânt la biserică. Va fi un nume românesc, scurt şi la obiect. Când am ales numele eram în maşină spre ecografie şi cineva din familie a spus numele pe care l-am ales şi am fost toţi de acord", a spus Mihai Morar la XNS.

