Război total între Călin Geambaşu şi soţia lui! Angelica Cadar: De un an şi jumătate lupt pentru drepturile mele de mamă

În martie 2018, Călin Geambaşu şi Angelica Cadar pozau într-o familie fericită. Acum, după o perioadă plină de scandaluri şi procese, fosta logodnică a lui Călin Geambaşu s-a hotărât să vorbească despre coşmarul care nu s-a încheiat nici acum.

„Noi ne-am separat acum un an jumătate, de fapt a fost decizia mea unilaterală de a pleca din această relație pentru că am ajuns la un nivel în care aveam puncte de vedere diferite. Am ajuns într-un punct în care îmi pierdusem integritatea mea ca femeie”

În momentul de față fosta logodnică a lui Cătălin Geambașu se află într-o situație dureroasă deoarece copilul pe care îl are împreună cu solistul Geambașu dorește să petreacă timp cu aceasta doar în prezența tatălui.

„De un an jumătate lupt pentru drepturile mele de mamă. Este normal ca un copil să se bucure și de mamă și de tată și să înțeleagă că părinții lui nu se mai înțeleg, că sunt separați. Ca să ajung la copilul meu trebuie să trec prin tatăl lui, este prea mult pentru mine.”

Fosta logodnica a solistului a stat în relație doar de dragul copilului, însă și-a dat seama că este mult prea greu.

