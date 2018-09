Florin Salam rupe tăcerea! Adevărul despre acuzațiile care i s-au adus: ”Sunt doar esrocherii, ca-n fiecare meserie!”

Florin Salam este din nou în centrul unui scandal uriaș, după ce i s-au adus acuzații extrem de grave. Acum, însă, el a venit la Xtra Night Show însoțit de partenera lui pentru a vorbi despre ce i se întâmplă.

”Sunt mânării ca-n fiecare meserie, apar și ei ca să-mi strice cariera, că am ajuns prea sus. Eu știu să mă adaptez și la rău și la bine. Am minimum trei cântări pe zi. Ar trebui să mă catalogheze drept un artist care știe să încânte. Ei sunt vorbiți ca să arunce cu ”noroi” în mine, când află că am o pauză.”, a spus el.

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

➡️ Intră pe Antena Play https://goo.gl/RbVXXT şi poţ să urmăreşti online toate ediţiile XTRA Night Show integral. De pe smartphone, tabletă sau computer emisiunea poate fi urmărită şi LIVE. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!