Serghei Mizil a venit extrem de vesel la „Xtra Night Show”! Capatos i-a provocat o criză de râs. „Plec din emisiune!”

„Lângă aia mare am fost, Smaranda, care seamănă cu mine la temperament și la impulsivitate. Seamănă mult cu mine. Cu Ana am stat mai puțin, că eu am plecat afară…

Toți copiii au rămas lângă mine. Toți copiii mei au școli, meserii. Smaranda are facultate, este economistă la o instituție foarte puternică din România, își crește copilul, are casă. Ailaltă, Ana-Maria, a intrat la stat la trei facultăți”, a spus el.

Serghei Mizil a avut și un sfat pentru toți părinții: „Recomand părinților să nu se ascundă față de copii! Dacă ai o relație de prietenie cu copilul, te ajută enorm în viață”.

Când Dan Capatos l-a întrebat dacă se implica la temele pentru acasă, așa cum fac mulți părinți, Serghei Mizil a izbucnit în râs. „Plec din emisiune!”, a glumit el.