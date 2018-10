Sorana face dezvăluirea momentului! Ce problemă medicală a ASCUNS! „Ca să nu rămân cu paralizii...”

Sorana, fosta membră a trupei A.S.I.A. și Lemur în emisiunea „Ultimul Trib”, probează rochii de mireasă pe bandă rulantă! Se pregătește oare pentru o nuntă în secret?

Invitată la emisiunea „Xtra Night Show”, concurenta din emisiunea „Ultimul Trib” a făcut o serie de dezvăluiri de-a dreptul incredibile!

Așa am aflat, de exemplu, de ce probează Sorana rochii pe bandă rulantă, deși nu a fost cerută deocamdată în căsătorie! Iar răspunsul te va surprinde!

În plus am putut afla și mai multe detalii despre ce s-a mai întâmplat în emisiune și despre ce probleme de sănătate are:

„Eu am avut niște intervenții ca să nu rămân cu paralizii...”, a adăugat ea.

Urmărește clipul video de mai sus ca să afli mai multe despre simpatica Sorana din tribul Lemurii de la emisiunea „Ultimul Trib”!

