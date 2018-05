„Te iubesc de nu te vezi" este emisiunea cu care Gabriela Cristea va face show de zile mari!

„Te iubesc de nu te vezi" este noua emisiune moderată de Gabriela Cristea la Antena Stars!

Va avea conceptul unui dating-show, un loc în care oamenii vor avea şansa să-şi găsească sufletul pereche.

Show-ul va debuta pe data de 28 mai și va fi difuzat de luni până sâmbătă, de la 18:45, pe Antena Stars.

Cei care își caută jumătatea se pot înscrie pentru a participa la „Te iubesc de nu te vezi".

Zilele trecute Gabriela Cristea şi-a cunoscut şi echipa cu care v-a lucra la noua emisiune şi a filmat promoul.

"Pe o parte îi cunosc deja, cu o parte dintre ei am mai lucrat. Și sunt puțin, așa, emoționată. Abia aștept să descopăr cum gândesc, cum sunt. Am înțeles că echipa este jumate-jumate, nu știu dacă are vreo relevanță asta. Suntem fericiți că începem să lucrăm cu toții împreună" a spus Gabriela Cristea, în live-ul de pe pagina sa.

Urmărește clipul video de mai sus ca să afli mai multe detalii despre acest subiect!

