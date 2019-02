Actorii şi echipa de filmare de la Fructul Oprit și-au serbat zilele de naştere ca în familie: „Suntem o familie foarte drăguţă aici”

După sute de ore petrecute împreună, actorii şi echipa de filmare de la Fructul Oprit îşi serbează zilele de naştere ca în familie. Vărsătorilor le-a venit rândul luna aceasta şi. nu au fost deloc puţini.

Ce cadouri a primit Vlad Gherman de ziua lui?

„Păi, am primit brăţara asta. E un cadou foarte frumos pe care l-am primit de la Cris, îngerul păzitor. bine, acum nu se vede, nu prea am voie să le port la serial. O am doar pe asta, că o are personajul Ioan, tot de la Cris e şi asta, ar mai de demult, dar am foarte multe brăţărele similare care simbolizează foarte multe lucruri. Adică fiecare brăţară spune o poveste din trecut, din prezent, din viitor, sunt nişte jurăminte pe care ni le facem. Şi Cris are, şi eu am. Asta am zis, totuşi, să nu o dau jos. abia am primit-o şi încerc cumva la filmare să o ascund, să nu se vadă.”

Doiniţa Oancea a împlinit zilele trecute, 36 de ani, şi de atunci o ţine tot într-o petrecere!

„Ne sărbătorim, ne petrecem! Avem pauza de masă şi petrecem de ziua tuturor vărsătorilor din echipă. Suntem o familie foarte drăguţă aici. O să fac un sondaj până se termină acest proiect, să vedem care cum suntem în aceeaşi zodie. Şi la sfârşit să trag o concluzie matematică. Vorbesc cu doamna Cojocaru şi vedem de ce ni s-au aliniat astrele.”

Bogdan Stanoevici, tatăl lui Ioan din serialul Fructul Oprit, îşi sărbătoreşte ziua de naştere alături de „fiul” său.

„E o mare bucurie și e prima oară în viața mea când după o lună de zile mi se mai spune la mulți ani. Ăsta este apanajul unei familii în care am fost acceptat din prima zi și asta mi-a mângâiat sufletul.”

Ioana Blaj a rămas profund impresionată de gestul colegilor ei.

„Un moment frumos. Emotionant mi s-a facut pielea de gaina! Am absolut tot ce puteam sa imi doresc imi doresc sa joc cat mai mult sa fiu sanatoasa si sa fim cu totii sanatosi.”

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

💣 Intră pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/CFhrgyC şi urmăreşte online toate ediţiile XTRA Night Show integral. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!