Alina Pușcaș, mămică pentru a treia oară! „Gata ne-am făcut datoria! Acum trebuie să-i creştem!”

Fericire mare în familia „Fructul Oprit”! Alina Puşcaş este însărcinată cu al treilea copil! Cu toate că simptomele inițiale ale sarcinii au fost motiv de îngrijorare pentru actriță, vestea primită imediat după Crăciun i-a umplut inima de fericire.

A treia sarcină, o surpriză pentru Alina Pușcas!

„Îmi era foarte rău pe la filmări. Eu practic am rămas însărcinată când încă filmam „Te cunosc de undeva!” şi eu nu ştiam!

Pentru că eu eram pe pastile, adică eu luam anticoncepţionale şi nu ştiu cum s-a întâmplat. Mi-a fost un pic rău. În decembrie, s-a agravat problema. Nu aveam chef să fac nimic, nu puteam să vomit, aveam dureri musculare. ..am crezut ca am altceva.

Am făcut teste nu a ieşit nici unul pozitiv. Am crezut că am vreo boală. La analize, totul a ieşit bine.

Primul test care a mie mi-a dat să fie pozitiv a fost pe 27 decembrie. Eu până pe 27 decembrie mi-am făcut cred că vreo şase, şapte teste şi nu mi-a ieşit nici unul pozitiv. Şi eu deja atunci eram în două luni!”

Alina Pușcaș și soțul ei, medic stomatolog, formează un cuplu de patru ani. Cei doi au împreună doi copii.

„Din toată relaţia noastră eu am fost mai mult însărcinată. E o chestie drăguţă. Când vom face patru ani jumate vom avea trei copii. Ce să mai, gata ne-am făcut datoria şi acum trebuie să-i creştem!”

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

💣 Intră pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/CFhrgyC şi urmăreşte online toate ediţiile XTRA Night Show integral. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!