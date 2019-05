Xtra Night Show. Andreea Bălan, adevărul despre cea mai lungă pauză din cariera ei: ”A fost îngrozitor!”

A trecut prin momente dificile, însă acum Andreea Bălan s-a întors la marea ei dragoste - scena. Cântăreața care a devenit mamă pentru a doua oară și-a lansat un nou videoclip - Paradis, pe care l-a prezentat la Xtra Night Show.

Invitată în cadrul emisiunii de la Antena 1, cântăreața a mărturisit că are nevoie de scenă și de familie în egală măsură pentru a fi fericită și pentru a-și păstra sănătatea psihică.

"Situaţia arată bine, operaţia s-a vindecat. Am acordul medicilor să cânt şi să dansez. Cu vlogul meu am arătat faţa mea sinceră, pe care mulţi ani nu am vrut să o arăt. Scena mă împlineşte la un nivel foarte profund. Eu ca să fiu fericită şi sănătoasă psihic, am nevoie să urc pe scenă. Fac asta de la 10 ani. Este ca un drog. Nu pot să trăiesc. Cea mai lungă pauză a fost acum, de patru luni. A fost îngrozitor să stau acasă. Mă împlinesc copiii, mă împlineşte familia, dar scena mă împlineşte la fel de mult. Am nevoie de scenă ca să fiu fericită la fel cum am nevoie de familie şi copii ca să fiu la fel de fericită. Ambele mă împlinesc egal şi încerc să găsesc o modalitate să le împac pe amândouă. Eu, fără scenă, simt că nu trăiesc", a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show.

Andreea Bălan a dezvăluit, de asemenea, că se confruntă cu niște furnicături.

"Nu ştiu dacă are legătură cu ceea ce mi s-a întâmplat. Simt nişte furnicături la degetele inelar şi cel mic şi cred că vin de la un nerv. Trece aşa prin cot şi este suprimat. Pot fi de la coloană sau se mai întâmplă la unele femei, după naştere, să le apară. Deocamdată le simt, dar trebuie să merg la control. Se rezolvă, e într-o fază incipientă.", a declarat Andreea Bălan la Xtra Night Show.

De asemenea, ea a mărturisit la Xtra Night Show că ultimele luni au fost cumplite pentru ea, pentru că a stat departe de scenă.



