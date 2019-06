După divorț, Marian Drăgulescu vrea să revină pe podiumul competițiilor sportive: „Cred că separarea a fost cea mai bună decizie”

Xtra Night Show. După treizeci de ani petrecuţi în sala de gimnastică, acoperit de glorie şi încărcat de medalii, Marian Drăgulescu nu abandonează. Îşi doreşte încă un triumf şi tocmai de aceea se antrenează asiduu.Iar calităţile de sportiv se împletesc perfect cu cele umane.

Chinuit de o accidentare, Marian Drăgulescu este încrezător în forţele sale! Alimentaţia are un rol primordial în refacerea organismului!

„Am reînceput pregătirea. Trei săptămâni am fost în recuperare medicală. Am avut o tendinită la piciorul stâng. De vreun an m-a incomodat foarte tare la ultimele campionate. Sper, într-un final, să-i dau de cap. Fără o pregătire constantă, graduală, nu iese ce trebuie”, a spus sportivul.

S-a îmbogăţit oare Marian Drăgulescu după atâta amar de vreme de când este în topul gimnasticii? Răspunsul cântăriţi-l dumneavoastră!

„Sunt sporturi unde se câştigă, majoritatea dacă ai un palmares foarte mare, ai o viaţă decentă, un trai decent. Noi câştigăm la campionate mondiale, europene, olimpice, câştigăm banii pe care-i dă Guvernul. Mai sunt câteva etape de Grand Prix, undeva la 1.000 de dolari, în tenis, box profesionist, nu amator. E o discrepanţă foarte mare”, a explicat acesta.

Despre Corina, fosta sa soție, Marian Drăgulescu evită să vorbească.

„Relaţiile sunt civilizate. Da, cred că aşa este normal, până la urmă. Cred că am ales, cred că este cea mai bună decizie pentru mine şi pentru ea!”, a spus Marian Drăgulescu.

