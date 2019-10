Oana Zăvoranu arată extrem de sexy, deși are 46 de ani! Ce face vedeta pentru a fi veşnic tânără

Oana Zăvoranu are 46 de ani, dar nu își arată deloc vârsta! La ce trucuri apelează vedeta ca să arate atât de sexy?

Oana Zăvoranu îşi continuă parcursul vieţii fără nicio urmă de încruntare între sprâncene. Nici nu ar avea cum să aibă cute deoarece frecventează cu regularitate saloanele de cosmetică unde specialistele îi supun corpul celor mai noi tratamente!

Am aflat și ce părere are despre diferite vedete, ce proces a câștigat recent și ce părere are ea despre propria persoană!

La ce trucuri mai apelează Oana Zăvoranu, actrița din serialul Sacrificiul, ca să arate extrem de sexy și cum reușește să se mențină tânără chiar și la 46 de ani?

Află totul urmărind materialul prezentat de cei de la emisiunea Xtra Night Show!

Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

💣 Intră pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/CFhrgyC şi urmăreşte online toate ediţiile XTRA Night Show integral. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!