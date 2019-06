George, ispita cu cele mai rapide cuceriri de la Insula iubirii, detalii picante despre relația cu Diana: „Aștept de la ea anumite gesturi”

Ispita George a vorbit la Xtra Night Show despre relația lui cu Diana de la Insula Iubirii.

George a avut un început de sezon dificil la Insula iubirii. După ce a fost refuzat de Denisa, iubita lui Adrian, ispita și-a concentrat eforturile de cucerire asupra Dianei, concurentă pentru a doua oară, iubita lui Aurel și fosta iubită a colegului Andi.

„Diana are o poveste mai lungă cu Andi, au fost împreună. Probabil au rămas niște sentimente acolo. Fiind pe aceeași insulă, s-au reactivat. Din start am știut de la Andi că n-o să mai fie prezent pe lângă Diana. Ea pare că a schimbat un pic macazul, pot să spun că suntem în tatonări și că eu aștept de la ea anumite gesturi, să văd dacă se mulează pe tipul de femeie pe care o doresc eu, în viitor”, a spus ispita George.

