Lia Bugnar către Carmen Grebenișan:"S-a întâlnit criminalul cu victima"

Carmen Grebenișan și Lia Bugnar sunt invitate la Xtra Night Show.

"S-a întâlnit criminalul cu victima", spune Lia Bugnar

Cele două povestesc despre experiențele lor trăite în Asia Express.

"Mi-am ieșit din minte, am văzut niște flasuri, și m-am dus la frigider și am luat o sticlă de cidru, care era de luni de zile, cred că era și expirat. Și când am văzut, am avut o cădere nervoasă", poveștește Lia, despre cele întâmplate în aventura Asia Express.