Mirela Vaida, botez plin cu peripeții! „Am mulți copii! Seara îi număr să văd dacă sunt toți”

Mirela Vaida este în culmea fericirii după ce și-a botezat cel de-al treilea copil! Vedeta a avut parte de o petrecere cu peripeții și nu a ezitat să împartă totul cu fanii!

Îndrăgita prezentatoare a venit la emisiunea Xtra Night Show și a stat de vorbă cu Dan Capatos, căruia i-a mărturisit mai multe detalii despre viața sa de familie, mai ales după ce a devenit mamă pentru a treia oară!

„Am mulți, seara eu îi număr și dacă sunt trei atunci mă liniștesc, sunt toți acolo”, a glumit vedeta.

Mai mult decât atât, Mirela Vaida a vorbit mai multe despre petrecerea de botez pe care a dat-o pentru cel de-al treilea copil al său!

Mirela Vaida are trie copii: Carla are patri ani şi jumătate, Vladimir are aproape trei ani și Tudor are trei luni şi jumătate. Vedeta spune că îi încurcă mereu când îi strigă pe nume.

Pe 30 iunie au făcut botezul lui Tudor, dar înainte de botez a avut parte numai de peripeții! Vladimir s-a lovit la cap şi a făcut un cucui, Carla s-a zgâriat, bona a anunţat că nu mai vine pentru că a fost la o nuntă şi nu mai are cu ce să se întoarcă de la Suceava, iar Dj-ul şi sunetistul nu i-au răspus la telefon!

De ce alte peripeții a avut parte vedeta? Află totul urmărind clipul video de mai sus din emisiunea Xtra Night Show!

