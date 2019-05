Xtra Night Show: Oana Zăvoranu, detalii picante despre ”Sacrificiul”, noua producție de la Antena 1: ”Rolul de divă mi se potrivește mănușă!”

Oana Zăvoranu trăiește cea mai frumoasă perioadă din viața ei, întrucât a primit un rol principal în noua producție ”Sacrificiul”, care va putea fi urmărită la Antena 1, începând din toamnă.

Citește și: Marele actor Mihai Gruia Sandu face parte din distribuția serialului Sacrificiul

"Sunt atât de dorită şi de cerută peste tot încât abia pot să îmi chibzuiesc timpul! A venit şi vremea noastră, ce mama mă-sii! După 15 ani! Uită-te cum nu cade carnea pe noi, nu ne fleşcăie nimic, nu ne cad fălcile! Sânii sunt ai mei, nu au ce să-mi mai cadă. Uite-mă, uite-mă! Lumea o ştie deja, mama telenovelelor româneşti, de la Ruxandra Ion care a avut un om, care a avut încredere în mine şi m-a distribuit în Numai Iubirea, în Păcatele Evei şi oriunde am apărut a fost datorită ei! În Numai Iubirea am obţinut rolul în urma unui casting.", a declarat Oana Zăvoranu pentru Xtra Night Show.



De asemenea, aceasta a mărturisit că nu poate compara cu nimic sentimentul pe care-l are atunci când e pe platourile de scenă.

Citește și: Claudiu Istodor joacă în serialul „Sacrificiul”, produs de Ruxandra Ion

"Am avut filmare şi de la 8 şi jumătate dimineaţa, aşa că m-am trezit pe la 7. E frumos, când se dă acţiune e o chestie pe care nu o pot compara cu nimic. Deocamdată nu e foarte aglomerat, o să avem o vacanţă scurtă, după vacanţă o să începem la greu! O să fiu sexy şi rea! Tu ştii că sunt zahăr şi miere, ce naiba, sunt ca pâinea care se usucă. Nu, voi fi totul lapte şi miere, cumsecade, voi avea grijă, vorbe de duh! Ce naiba, ai văzut divă cumsecade? Doar în realitate sunt! Nu pot să spun decât cei care se ştiu deja, Gabi Ciocan, Claudiu Istodor şi Dorian Popa!", a mai spus Oana Zăvoranu.

"Se vrea ca acest proiect din toamnă să intre pe uşa din faţă la Antena 1 şi eu zic că voi avea un succes extraordinar! Eu ştiu cine face parte din distribuţie, ştiu ce se va întâmpla.... eu, personal, Oana, sunt hotărâtă din rolul păsta unul mai de succes decât Deea Damaschin din Numai Iubirea. Astăzi, în momentul în care vorbim ştim ce se întâmplă până la episodul maxim patru! Noi, personajele, aflăm ce se întâmplă cu fiecare episod al nostru, cu fiecare episod care ni se dă şi îl citim, după care repetăm şi îl filmăm, nu-ţi povesteşte nimeni, nu ştii ce se poate întâmpla între timp! Cât de iubit este personajul respectiv, sunt mai multe chestii de care depinde!", a continuat Oana Zăvoranu.

Ce alte mărturisiri a mai făcut Oana Zăvoranu, află în clipul de mai sus!



Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din XTRA Night Show nu e panică:). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/xtranightshow/. Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/XtraNightShow/?fref=ts, iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/unshowpacatosa1.

💣 Intră pe AntenaPlay >>> https://s.a1.ro/CFhrgyC şi urmăreşte online toate ediţiile XTRA Night Show integral. 📲 Accesează şi tu cea mai mare platformă video!