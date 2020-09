Alin Oprea, dezvăluire șocantă: "Din cauza soției mi-am găsit refugiul în alcool"

Joi, 10 Septembrie 2020, 07:48 Actualizat Vineri, 11 Septembrie 2020, 17:52

”Eu nu am avut probleme cu alcoolul niciodată. Adică am avut unele probleme după nașterea primului copil, când soția mea începuse să aibă un caracter agitat, irascibil, masculin aș putea spune. Ea m-a determinat să-mi găsesc un refugiu în consumul de alcool, dar nu eram un bețiv. Mă îmbătam la câteva luni, după care îmi făceam treaba. Nu eram agresiv, nici verbal, nici fizic. Nu am fost un bețiv, nu am fost un alcoolic, nu am ajuns în comă alcoolică la spital, nu am fost la o clinică de dezalcolizare, nu am fost irascibil niciodată din această cauză”, a declarat Alin Oprea la ”Xtra Night Show”.