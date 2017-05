Forin Condurățeanu, despre starea Denisei: "Denisa a fost externată de la spitalul Sfântul Ioan

"Eu am reuşit să vorbesc cu medicul ei şi vă spun că au trimis-o acasă! Denisa a fost externată de la spitalul Sfântul Ioan şi NU pentru că nu ar mai avea vreo şansă, ci pentru că tratamentul pe care-l urmează poate fi urmat acasă. Necazul ei nu este la plămân, ci la ficat. Are un virus. Nu este C şi nu este o variantă reală. Denisa nu are virusul hepatic C. I s-au făcut trei testări şi la niciuna nu a apărut acest virus.

Nici vorbă de virusul C! Denisa are un virus mult mai agresiv decât C. Nu este nici B, nici C, ci şi E ori G. E un virus mai agresiv, ce a fost contractat de această tânără de 27 de ani în copilărie. Aceste virusuri au nişte perioade ce se întind de la 20-25 de ani. Când şi-au scos ghearele sunt făcute ţăndări celulele ficatului. Devin nişte cicatrici. L-am întrebat pe medic care sunt şansele acestui război? Dacă poate fi salvată, iar el mi-a spus, oftând, că nu poate da un răspuns. Tot ce ne rămâne de făcut e să ne rugăm pentru ea. Să ne rugăm pentru că la fiecare om există o armată de imunitate. Există momente de declic, când aceasta să se trezească, iar anticorpii treziţi la viaţă luptă. Tot timpul apar derivaţi ai virusurilor.

Aici problema e că virusul ăsta, mai rar de găsit, poate fi descoperit doar cu metode rare sau scumpe de detectare, iar în România cred că asta este imposibil. Cât de mult stăteam noi cu mâinile ridicate în faţa balaurului numit virus C, iată că s-a descoperit un tratament care a avut nişte succese fabuloase după doar 12 săptămâni. Însă, în legătură cu acest posibil virus E sau G pe care îl are Denisa, medicii nu au un astfel de tratament.

Leo Iorga a avut acea boală, acea recidivă, cancer la creier, dar la Denisa nu s-au format celule canceroase. E un virus care doar îi distruge ficatul. L-am întrebat pe medic dacă are legătură boala Denisei cu cea a Ilenei Ciuculete, iar acesta mi-a declarat că NU există paralelă între cele două! Se pare că, în cazul Ilenei, nu mai funcţiona nicio celulă în corp, de aceea s-a şi stins subit ca o candelă!", a declarat Florin Condurăţeanu în direct

