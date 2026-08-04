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Ambulanță atacată cu topoarele într-o comună din Cluj, după ce localnicii au crezut că este mașina vine să fure copii

O ambulanță a fost atacată cu topoare, bâte și pietrea într-o comună din Cluj după ce mai multe persoane au crezut că este vorba despre „ambulanța care fură copii”.

Duminica, 09.08.2026, 17:13

O femeie din Sălaj a salvat un mânz, l-a luat acasă și l-a îmbrăcat în pijamale! Cum arată Marlie și ce poveste are

O femeie a salvat un mânz orfan și acum îl ține la ea acasă. Animalul poartă pijamale, este prieten bun cu câinele din casă și imaginile cu el au devenit virale, cucerind inimile a mii de români. Descoperă cum arată Marlie și ce poveste de viață emoționantă are.

Duminica, 09.08.2026, 12:47

Rezultate Loto azi, 9 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 9 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Duminica, 09.08.2026, 10:08

Vulcanul care a ucis 30.000 de persoane în doar câteva minute s-a trezit iar. Unde se află

Vulcanul care a ucis 30.000 de persoane în doar câteva minute s-a trezit iar, spre îngrijorarea experților, care monitorizează atent zona.

Duminica, 09.08.2026, 07:00

Ce cauzează „Cascada de Sânge” din Antarctica. Fenomenul care a uimit și experții

Experții au dezvăluit ce cauzează „Cascada de Sânge” din Antarctica, ce a devenit recent virală din nou pe rețelele de socializare.

Duminica, 09.08.2026, 07:00

Ce sumă colosală avut de plată o româncă, după ce a fost la camera de gardă a unui spital din Statele Unite ale Americii

O româncă s-a dus la cameră de gardă a unui spital din Statele Unite ale Americii, însă nu i-a venit să creadă când a văzut ce sumă colosală are de plată, la final. A pozat totul și a arătat dovada.

Sambata, 08.08.2026, 16:39

Ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii tale. Avertisment important pentru șoferi

Recent a fost lansat în mediul online un avertisment pentru șoferi. Descoperă ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii, de fapt.

Sambata, 08.08.2026, 13:42

Ce a putut să facă o mireasă atunci când preotul a întins patrafirul, chiar în timpul cununiei religioase. Invitații au încremenit

Invitații prezenți la o cununie religioasă au încremenit atunci când au văzut ce a putut să facă mireasa, fără pic de reținere, atunci când preotul a întins patrafirul.

Sambata, 08.08.2026, 11:16

A crezut că a găsit un elastic de păr uitat în cadă, dar când s-a apropiat nu i-a venit să creadă: „Avea ochi și se uita la mine”

Femeia din Anglia a povestit că, inițial, a crezut că este un accesoriu de păr uitat în cadă.

Sambata, 08.08.2026, 07:23

Un bărbat care a consultat ChatGPT a ajuns de urgență la spital din cauza chatbot-ului. Cum l-a afectat inteligența artificială

Un bărbat care a consultat ChatGPT pentru o curiozitate obișnuită a ajuns de urgență la spital din cauza chatbot-ului.

Sambata, 08.08.2026, 07:00

Microsoft avertizează că hackerii ruși te pot ataca prin WiFi-ul hotelului. Cum te poți proteja

Microsoft avertizează utilizatorii care pleacă în vacanță să fie atenți, pentru că hackerii îi pot ataca prin WiFi-ul hotelului.

Vineri, 07.08.2026, 18:18

Cum îți poate distruge AI viața. Experții au dezvăluit riscul la care te expui dacă folosești inteligența artificială

Există mai multe moduri prin care AI îți poate distruge viața, potrivit experților, mai ales că tehnologia evoluează rapid.

Vineri, 07.08.2026, 17:46

Râurile ascunse din cer care mențin echilibrul pe Pământ. Cum funcționează procesul inedit

Experții au creat o hartă cu râurile ascunse din cer care mențin echilibrul pe Pământ și joacă un rol important în ecosistem.

Vineri, 07.08.2026, 17:24

Comunicat de presă – București, 07 August, 2026

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER): “Întreruperea alimentării cu energie electrică a fabricilor de medicamente va pune în pericol accesul pacienților la medicamente esențiale.

Vineri, 07.08.2026, 15:11

România, obligată să dea banii înapoi după recuperarea Coifului de la Coțofenești. Când va restitui suma primită de la asiguratori

România trebuie să restituie aproximativ 5,7 milioane de euro, după recuperarea Coifului de la Coțofenești. Când vor fi returnați banii de asigurare.

Vineri, 07.08.2026, 14:42

Prima ninsoare în august. Unde a avut loc

Unde a avut loc prima ninsoare și cum au reacționat oamenii când au văzut ce se întâmplă.

Vineri, 07.08.2026, 14:37

La ce etaj să cumperi un apartament dacă vrei facturi mai mici la energie. Detaliul pe care mulți îl ignoră

Experții dezvăluie că etajul la care se află apartamentul poate influența semnificativ costurile lunare de întreținere.

Vineri, 07.08.2026, 14:09

(P) Platforma WINBET și importanța unei experiențe digitale fluide

O experiență digitală fluidă face diferența între o sesiune relaxantă și una întreruptă de erori sau pași complicați.

Vineri, 07.08.2026, 13:56

Inteligența artificială ar fi creat identități umane false pentru a compromite sistemele. Fenomenul care a îngrijorat experții

Inteligența artificială ar fi creat identități umane false pentru a ataca și compromite mai multe sisteme importante.

Vineri, 07.08.2026, 13:42

Prințea Eugenie, nepoata Regelui Charles al III-lea, a devenit mămică. Are o fetiță

Prințesa Eugenie pare hotărâtă să își urmeze propriul drum și să se îndepărteze de unele dintre tradițiile respectate de familia regală britanică. Cel mai recent exemplu a venit chiar la începutul acestei săptămâni, când ea și soțul său, Jack Brooksbank, au devenit părinți pentru a treia oară.

Vineri, 07.08.2026, 12:29

(P) Booking-ul de beauty s-a mutat online, iar România prinde din urmă un trend care în Vest e deja normă

Patru din zece programări la saloanele de beauty se fac astăzi în afara programului de lucru al salonului, potrivit datelor publicate de Fresha, cea mai mare platformă globală de rezervări pentru industria de frumusețe.

Vineri, 07.08.2026, 11:49

Rezultate Loto, 6 august 2026. Report la Loto 6/49 de peste 9,53 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 6 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 9 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Vineri, 07.08.2026, 11:28

Ce sunt rezervele fără tutun și cum funcționează: ghid pentru consumatorii adulți

Articol sustinut de JTI Romania: În ultimii ani, piața produselor cu nicotină a evoluat semnificativ. Pe lângă țigaretele clasice și dispozitivele de încălzit tutunul, a apărut o categorie nouă: rezervele cu arome și nicotină fără tutun.

Vineri, 07.08.2026, 09:00

Schimbare importantă pentru români. Ce se întâmplă cu buletinul vechi și până când rămâne valabil

Românii care au încă buletinul model 1997 trebuie să știe până când îl mai pot folosi. Află cine îl mai poate primi și de ce autoritățile îl înlocuiesc cu noile cărți de identitate.

Joi, 06.08.2026, 18:08

Soluția extremă la care a apelat un orădean ca să scape de caniculă. Cum arată culcușul pe care l-a amenajat în beciul blocului

Canicula l-a determinat pe un bărbat din Oradea să recurgă la o soluție extremă. Cum arată culcușul pe care l-a improvizat în beciul blocului în care locuiește!

Joi, 06.08.2026, 16:43

Un bărbat a desenat o declarație de dragoste pentru Anna pe Transfăgărășan. Autoritățile anunță că vor lua măsurile care se impun

Un bărbat a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan, scriind cu grafitti numele Anna, încadrat într-o inimiă. Autotitățile s-au sesizat în acest caz.

Joi, 06.08.2026, 16:26

Viața ar fi apărut pe Pământ de 2 ori. Studiul controversat care poate schimba istoria

Un nou studiu controversat susține că viața ar fi apărut pe Pământ de 2 ori, de fapt, nu o singură dată cum se credea până acum.

Joi, 06.08.2026, 15:38

Proteină de carne crescută în salată pentru prima dată. De ce au apelat cercetătorii la experimentul controversat

Pentru prima dată, experții au crescut o proteină de carne în salată, într-un nou studiu controversat.

Joi, 06.08.2026, 15:15

De ce nu trebuie să îți pui telefonul în frigider, așa cum spun influencerii de pe TikTok. Riscul la care te expui

Pe TikTok au devenit virale mai multe video-uri care sfătuiesc oamenii să își bage telefoanele în frigider, dar experții avertizează să nu faci acest lucru vreodată.

Joi, 06.08.2026, 14:44

ÎPS Teodosie a ieșit pe câmp pentru rugăciuni împotriva secetei. Mesajul transmis credincioșilor

ÎPS Teodosie a oficiat o slujbă pe un câmp din județul Constanța pentru încetarea secetei. Arhiepiscopul Tomisului i-a îndemnat pe credincioși să se roage pentru ploaie și pentru roade bogate.

Joi, 06.08.2026, 14:42

Rezultate Loto azi, 6 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 6 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Joi, 06.08.2026, 12:45

(P) Creatina nu este doar pentru sportivi – ce spun studiile despre efectele asupra creierului și performanței cognitive

Când ne gândim la creatină, probabil prima asociere pe care o facem este cu sportivi și performanță fizică sporită. Însă cercetările din ultimii ani au transformat creatina într-un compus versatil, cu numeroase beneficii și pentru performanțele cognitive.

Joi, 06.08.2026, 12:37

(P) Experiența de live casino: detaliile relevante pentru orice jucător

Chiar dacă nu ai încercat niciodată jocuri de masă, cu siguranță ai văzut filme sau seriale celebre cu acțiune care are loc în casinouri din Las Vegas sau celebrul Monte-Carlo.

Joi, 06.08.2026, 12:15

(P) Ziua de lucru de 10 ore: echipamentul care face diferența

Programul standard de opt ore a devenit, pentru mulți angajați din România, o ficțiune administrativă.

Joi, 06.08.2026, 12:08

Ce au putut lăsa în urmă niște turiști în camera unui hotel de lux din Constanța. Angajații au rămas mască

Descoperirea a fost făcută de personalul hotelului în timpul curățeniei. Imaginile cu farfuriile pline de mâncare s-au viralizat rapid în mediul online.

Joi, 06.08.2026, 12:04

Îl recunoști? Era nelipsit la petreceri și în casele românilor, însă acum a ajuns de nerecunoscut

În urmă cu mai bine de un deceniu, celebrul interpret devenea un fenomen în mediul online cu melodia sa, numeroase persoane și emisiuni parodiindu-l.

Joi, 06.08.2026, 10:51

A aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto de un milion de euro. Ceea ce a urmat a fost neașteptat

O femeie a aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto, iar ce a urmat pare de necrezut.

Miercuri, 05.08.2026, 18:07

Schimbarea la față a Domnului: tradiții, obiceiuri și superstiții. Ce nu este bine să faci pe 6 august

Schimbarea la Față a Domnului, sărbătorită în fiecare an pe 6 august, este una dintre cele 12 mari sărbători împărătești ale Bisericii Ortodoxe și este marcată cu cruce roșie în calendar.

Miercuri, 05.08.2026, 17:39

Cum se vor colecta deșeurile din București după noile regulie. Ce arată autoritățile

Consiliul General al Municipiului București a aprobat noi regulamente în ceea ce privește colectarea deșeurilor din Capitală. Ce este necesar de știut.

Miercuri, 05.08.2026, 17:35

Bucureștiul trece pe consum redus de curent electric! Cele 25 de măsuri anunțate de Primăria Capitalei. Se vor aplica seara

Începând cu 5 august de la ora 20:00, în București se va pune în aplicare un plan de 25 de măsuri pentru reducerea consumului de curent electric.

Miercuri, 05.08.2026, 16:55

Jumătate din barajele lumii ar putea deveni „funcțional moarte” până în 2060. Ce cauzează fenomenul îngrijorător: „E ca un cancer”

Experții avertizează că jumătate din barajele lumii ar putea deveni nefuncționale până în 2060, potrivit celor mai recente date.

Miercuri, 05.08.2026, 16:09

Președintele Nicușor Dan a făcut publică declarația de avere a partenerei de viață, Mirabela Grădinaru. Ce arată documentele

Pe data de 5 august 2026, Președintele României Nicușor Dan a publicat declarația de avere a partenerei sale de viață, Mirabela Grădinaru. În documentul cu pricina se arată bunurile, veniturile, dar și conturile bancare administrate de aceasta.

Miercuri, 05.08.2026, 13:47

(P) Care sunt cele mai importante analize pentru sănătatea digestivă, potrivit specialiștilor Clinica Sante

Aproape toată lumea are, din când în când, probleme cu digestia. De cele mai multe ori trec de la sine, dar când balonarea, durerile de stomac sau disconfortul revin des, e semn că merită să afli cauza.

Marti, 04.08.2026, 17:59

Notele la titularizare au fost afișate. Rezultatele sunt cele mai bune din ultimii trei ani

Rezultatele finale la titularizare au fost publicate pe data de 4 august 2026. Notele au fost surprinzătoare pentru toată lumea, mult mai bune decât în ultimii trei ani.

Marti, 04.08.2026, 17:45

Prima localitate din România care rămâne fără apă potabilă. De când se va pune în aplicare măsura de urgență

Aceasta este prima localitate din România unde se vor lua măsuri drastice din cauza secetei. Ce arată autoritățile.

Marti, 04.08.2026, 17:29

Valurile de căldură ne îmbătrânesc prematur. Cât crește vârsta biologică în doar câteva zile

Valurile de căldură ne îmbătrânesc prematur, potrivit celor mai recente date, cu o creștere specifică a vârstei biologice.

Marti, 04.08.2026, 17:09

Un motan dispărut după un zbor de la Bacău la Bruxelles a fost găsit după 17 zile. Povestea lui Mișu

Un motan pe nume Mișu a trăit aventura vieții sale după un zbor de la Bacău la Bruxelles. Felina a evadat din cușca de trasnport, iar stăpâna nu a încetat căutările. Finalul este unul fericit, pentru că Mișu a fost găsit după 17 zile.

Marti, 04.08.2026, 17:07

Când începe școala în septembrie 2026. Organizarea noului an școlar

Vezi când începe anul nou școlar 2026 - 2027 și când se întorc elevii în bănci. Ce spun oficialii din învățământ.

Marti, 04.08.2026, 17:06

Ce pățesc copiii de 11 ani care folosesc TikTok și Instagram. Schimbările sunt semnificative

Experții au fost surprinși să descopere ce pățesc copiii de 11 ani care folosesc TikTok și Instagram, considerată o vârstă mult prea mică pentru rețelele de socializare.

Marti, 04.08.2026, 16:45

Un asteroid se va apropia periculos de mult de Pământ în curând. Ce „consecințe majore” va avea incidentul astronomic

Un asteroid se va apropia periculos de mult de Pământ în curând și se pare că va avea „consecințe majore” asupra astronomiei.

Marti, 04.08.2026, 16:27