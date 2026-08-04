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Procesul care poate schimba Facebook și Instagram pentru totdeauna vizează compania Meta și siguranța rețelelor de socializare.Luni, 17.08.2026, 15:26
Experții au descoperit o particulă care e creată mai mult din forță decât din materie, ceea ce poate schimba înțelegerea noastră despre lume.Luni, 17.08.2026, 14:42
Prima mașină complet electrică creată de Ferrari s-a vândut cu o sumă fantastică și a devenit unul dintre cele mai scumpe automobile din istorie.Luni, 17.08.2026, 13:45
O suedeză în vârstă de 70 de ani, bunică a trei nepoți, se mândrește cu o condiție fizică pe care multe femei mai tinere ar putea să o invidieze.Duminica, 16.08.2026, 14:11
Un bărbat din Filipine, cu mâini care cântăresc aproape nouă kilograme, a făcut dezvăluiri despre viața sa.Duminica, 16.08.2026, 10:11
Experții au dezvăluit „adevăratul blestem al mumiei”, un zvon care există de peste 100 de ani, dar care ar avea o bază reală.Duminica, 16.08.2026, 07:00
Experții au descoperit „pești zombie”, care ar putea reprezenta un semnal de alarmă pentru degradarea ecosistemului.Duminica, 16.08.2026, 07:00
Experții cred că au descoperit de ce nu ne amintim nimic din primii 3 ani de viață, un fenomen întâmpinat la nivel global.Duminica, 16.08.2026, 07:00
Un turist a dezvăluit cât a plătit pe o porție de cinci mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Când a arătat poza cu bonul fiscal, suma i-a uimit pe toți.Sambata, 15.08.2026, 18:35
Experții au dezvăluit descoperirea „ascunsă în umbre” care poate rescrie istoria, ce descrie un incident „brutal” din evoluția societății.Sambata, 15.08.2026, 07:00
Un agent AI a spart sistemul unei săli de sport în numele utilizatorului său, într-un nou exemplu de inteligență artificială care încalcă regulile pentru a finaliza o sarcină.Vineri, 14.08.2026, 15:34
Experții au fost uimiți de o descoperire cu șanse de „1 la 1 miliard”, care ar putea schimba înțelegerea noastră despre univers.Vineri, 14.08.2026, 15:16
Experții au analizat ce se întâmplă în corpul uman atunci când renunțăm la consumul de carne și lactate, chiar și pentru câteva săptămâni.Vineri, 14.08.2026, 14:35
Experții avertizează că schimbările climatice ar putea duce la dispariția unui vin celebru, cu o istorie de sute de ani.Joi, 13.08.2026, 17:54
Eclipsa de Soare din 12 august a dus la numeroase momente virale, inclusiv imagini cu persoanele care au folosit site metalice pentru a urmări fenomenul.Joi, 13.08.2026, 17:37
Experții au descoperit un pește „demon” într-o zonă numită „noua Arie 51”, unde se află o bază militară secretă.Joi, 13.08.2026, 15:58
Deși la prima vedere banal, gestul poate face diferența atunci când vine vorba despre siguranța mașinii tale.Miercuri, 12.08.2026, 19:13
Un american a dezvăluit prin ce situație a trecut atunci când un american s-a așezat la masă să bea niște palincă împreună cu socrul său. Imaginile au stârnit numeroase reacții.Miercuri, 12.08.2026, 18:23
Descoperă ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa apartamentului. Cineva a pozat totul și a arătat dovada.Miercuri, 12.08.2026, 17:21
Experții au dezvăluit cum afectează El Nino sănătatea oamenilor, cu efecte profunde pe termen lung și scurt.Miercuri, 12.08.2026, 16:10
Un supervulcan ar putea avea o erupție atât de puternică încât ar devasta întreaga planetă și ar duce la pierderea a cel puțin 1 miliard de vieți.Miercuri, 12.08.2026, 15:42
Experții au analizat cum pot unii oameni să supraviețuiască dormind doar 4 ore pe zi sau chiar mai puțin.Miercuri, 12.08.2026, 14:52
Un implant cerebral poate reda vocea pacienților paralizați în timp real, într-o reușită tehnologică notabilă.Marti, 11.08.2026, 15:37
Medicamentul viitorului ar putea avea la bază 2 plante mortale, care sunt periculoase pentru oameni chiar și în doze mici.Marti, 11.08.2026, 15:16
Experții au descoperit ce se întâmplă în creierul tău când împlinești 50 de ani, când are loc o schimbare notabilă.Marti, 11.08.2026, 14:55
Vedeta de la Hollywood are, în prezent, 56 de ani și chipul ei a ajuns de nerecunoscut din cauza intervențiilor estetice. Îți dai seama cine e?Marti, 11.08.2026, 11:01
Renu Dhariyal este din India și a stabilit un nou record mondial pentru cel mai lung păr la categoria feminină.Marti, 11.08.2026, 09:52
Experții au dezvăluit de ce dispar legumele la nivel global și ce repercusiuni notabile are un consum mai redus asupra sănătății umane.Luni, 10.08.2026, 15:41
Chiar și în lumea noastră modernă și interconectată, există mii de oameni în întreaga lume care rămân aproape complet deconectați de restul lumii.Luni, 10.08.2026, 15:04
Vulcanul care a ucis 30.000 de persoane în doar câteva minute s-a trezit iar, spre îngrijorarea experților, care monitorizează atent zona.Duminica, 09.08.2026, 07:00
Experții au dezvăluit ce cauzează „Cascada de Sânge” din Antarctica, ce a devenit recent virală din nou pe rețelele de socializare.Duminica, 09.08.2026, 07:00
Invitații prezenți la o cununie religioasă au încremenit atunci când au văzut ce a putut să facă mireasa, fără pic de reținere, atunci când preotul a întins patrafirul.Sambata, 08.08.2026, 11:16
Femeia din Anglia a povestit că, inițial, a crezut că este un accesoriu de păr uitat în cadă.Sambata, 08.08.2026, 07:23
Un bărbat care a consultat ChatGPT pentru o curiozitate obișnuită a ajuns de urgență la spital din cauza chatbot-ului.Sambata, 08.08.2026, 07:00
Microsoft avertizează utilizatorii care pleacă în vacanță să fie atenți, pentru că hackerii îi pot ataca prin WiFi-ul hotelului.Vineri, 07.08.2026, 18:18
Există mai multe moduri prin care AI îți poate distruge viața, potrivit experților, mai ales că tehnologia evoluează rapid.Vineri, 07.08.2026, 17:46
Experții au creat o hartă cu râurile ascunse din cer care mențin echilibrul pe Pământ și joacă un rol important în ecosistem.Vineri, 07.08.2026, 17:24
Inteligența artificială ar fi creat identități umane false pentru a ataca și compromite mai multe sisteme importante.Vineri, 07.08.2026, 13:42
Canicula l-a determinat pe un bărbat din Oradea să recurgă la o soluție extremă. Cum arată culcușul pe care l-a improvizat în beciul blocului în care locuiește!Joi, 06.08.2026, 16:43
Un nou studiu controversat susține că viața ar fi apărut pe Pământ de 2 ori, de fapt, nu o singură dată cum se credea până acum.Joi, 06.08.2026, 15:38
Pentru prima dată, experții au crescut o proteină de carne în salată, într-un nou studiu controversat.Joi, 06.08.2026, 15:15
Pe TikTok au devenit virale mai multe video-uri care sfătuiesc oamenii să își bage telefoanele în frigider, dar experții avertizează să nu faci acest lucru vreodată.Joi, 06.08.2026, 14:44
Descoperirea a fost făcută de personalul hotelului în timpul curățeniei. Imaginile cu farfuriile pline de mâncare s-au viralizat rapid în mediul online.Joi, 06.08.2026, 12:04
În urmă cu mai bine de un deceniu, celebrul interpret devenea un fenomen în mediul online cu melodia sa, numeroase persoane și emisiuni parodiindu-l.Joi, 06.08.2026, 10:51
O femeie a aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto, iar ce a urmat pare de necrezut.Miercuri, 05.08.2026, 18:07
Experții avertizează că jumătate din barajele lumii ar putea deveni nefuncționale până în 2060, potrivit celor mai recente date.Miercuri, 05.08.2026, 16:09
Valurile de căldură ne îmbătrânesc prematur, potrivit celor mai recente date, cu o creștere specifică a vârstei biologice.Marti, 04.08.2026, 17:09
Un motan pe nume Mișu a trăit aventura vieții sale după un zbor de la Bacău la Bruxelles. Felina a evadat din cușca de trasnport, iar stăpâna nu a încetat căutările. Finalul este unul fericit, pentru că Mișu a fost găsit după 17 zile.Marti, 04.08.2026, 17:07
Experții au fost surprinși să descopere ce pățesc copiii de 11 ani care folosesc TikTok și Instagram, considerată o vârstă mult prea mică pentru rețelele de socializare.Marti, 04.08.2026, 16:45
Un asteroid se va apropia periculos de mult de Pământ în curând și se pare că va avea „consecințe majore” asupra astronomiei.Marti, 04.08.2026, 16:27