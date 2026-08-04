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Procesul care poate schimba Facebook și Instagram pentru totdeauna. De ce e acuzată compania Meta

Procesul care poate schimba Facebook și Instagram pentru totdeauna vizează compania Meta și siguranța rețelelor de socializare.

Luni, 17.08.2026, 15:26

Experții au găsit o particulă care e creată din forță. Descoperirea poate schimba cum percepem lumea

Experții au descoperit o particulă care e creată mai mult din forță decât din materie, ceea ce poate schimba înțelegerea noastră despre lume.

Luni, 17.08.2026, 14:42

Prima mașină electrică Ferrari s-a vândut pentru o sumă fantastică. Cum a stabilit recordul

Prima mașină complet electrică creată de Ferrari s-a vândut cu o sumă fantastică și a devenit unul dintre cele mai scumpe automobile din istorie.

Luni, 17.08.2026, 13:45

Cum arată în costum de baie bunica de 70 de ani cu un trup de fier. Merge la sală cu nepoții și mănâncă kilograme de carne

O suedeză în vârstă de 70 de ani, bunică a trei nepoți, se mândrește cu o condiție fizică pe care multe femei mai tinere ar putea să o invidieze.

Duminica, 16.08.2026, 14:11

Povestea impresionantă a unui bărbat din Filipine ale cărui mâini cântăresc aproape 9 kilograme. Ce spune despre viața sa amoroasă

Un bărbat din Filipine, cu mâini care cântăresc aproape nouă kilograme, a făcut dezvăluiri despre viața sa.

Duminica, 16.08.2026, 10:11

„Adevăratul blestem al mumiei” care poate afecta sănătatea oamenilor. De ce sunt periculoase relicvele antice

Experții au dezvăluit „adevăratul blestem al mumiei”, un zvon care există de peste 100 de ani, dar care ar avea o bază reală.

Duminica, 16.08.2026, 07:00

„Peștii zombie” care îngrijorează experții. Ce se întâmplă în adâncuri le-a atras atenția

Experții au descoperit „pești zombie”, care ar putea reprezenta un semnal de alarmă pentru degradarea ecosistemului.

Duminica, 16.08.2026, 07:00

De ce nu ne amintim nimic din primii 3 ani de viață. Experții au dezvăluit ce se întâmplă cu amintirile pierdute

Experții cred că au descoperit de ce nu ne amintim nimic din primii 3 ani de viață, un fenomen întâmpinat la nivel global.

Duminica, 16.08.2026, 07:00

Cât a plătit un turist pentru o porție de mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Poza cu bonul fiscal i-a uimit pe toți

Un turist a dezvăluit cât a plătit pe o porție de cinci mici cu cartofi prăjiți pe o faleză din Saturn. Când a arătat poza cu bonul fiscal, suma i-a uimit pe toți.

Sambata, 15.08.2026, 18:35

Descoperirea „ascunsă în umbre” care poate rescrie istoria. Ce incident „brutal” au găsit acum experții

Experții au dezvăluit descoperirea „ascunsă în umbre” care poate rescrie istoria, ce descrie un incident „brutal” din evoluția societății.

Sambata, 15.08.2026, 07:00

Un agent AI a spart sistemul unei săli de sport. Ce voia să facă pentru utilizatorul său

Un agent AI a spart sistemul unei săli de sport în numele utilizatorului său, într-un nou exemplu de inteligență artificială care încalcă regulile pentru a finaliza o sarcină.

Vineri, 14.08.2026, 15:34

Descoperirea cu șanse de „1 la 1 miliard” care a uimit experții. Ce au găsit în univers

Experții au fost uimiți de o descoperire cu șanse de „1 la 1 miliard”, care ar putea schimba înțelegerea noastră despre univers.

Vineri, 14.08.2026, 15:16

Ce se întâmplă în corp atunci când ții post. Renunțarea la carne și lactate pentru câteva săptămâni are efecte importante

Experții au analizat ce se întâmplă în corpul uman atunci când renunțăm la consumul de carne și lactate, chiar și pentru câteva săptămâni.

Vineri, 14.08.2026, 14:35

Vinul celebru care riscă să dispară din cauza schimbărilor climatice. Ce sticle nu vor mai ajunge în magazine

Experții avertizează că schimbările climatice ar putea duce la dispariția unui vin celebru, cu o istorie de sute de ani.

Joi, 13.08.2026, 17:54

De ce au urmărit unii oameni eclipsa prin strecurători de metal. Au și stat cu spatele la Soare

Eclipsa de Soare din 12 august a dus la numeroase momente virale, inclusiv imagini cu persoanele care au folosit site metalice pentru a urmări fenomenul.

Joi, 13.08.2026, 17:37

Peștele „demon” descoperit în „noua Arie 51”. Cum a uimit chiar și experții

Experții au descoperit un pește „demon” într-o zonă numită „noua Arie 51”, unde se află o bază militară secretă.

Joi, 13.08.2026, 15:58

Ce înseamnă când vezi o cheie de mașină învelită în folie de aluminiu. De ce tot mai mulți șoferi apelează la acest truc

Deși la prima vedere banal, gestul poate face diferența atunci când vine vorba despre siguranța mașinii tale.

Miercuri, 12.08.2026, 19:13

Ce a pățit un american care s-a pus să bea palincă împreună cu socrul! Alți americani au recunoscut ce au pățit cu soțiile românce

Un american a dezvăluit prin ce situație a trecut atunci când un american s-a așezat la masă să bea niște palincă împreună cu socrul său. Imaginile au stârnit numeroase reacții.

Miercuri, 12.08.2026, 18:23

Ce a putut să facă un român pe holul blocului, chiar la ușa de la intrarea în apartament

Descoperă ce a putut să facă un român pe scara blocului, chiar la ușa apartamentului. Cineva a pozat totul și a arătat dovada.

Miercuri, 12.08.2026, 17:21

Cum afectează El Nino sănătatea oamenilor. Efectele sunt profunde, avertizează experții

Experții au dezvăluit cum afectează El Nino sănătatea oamenilor, cu efecte profunde pe termen lung și scurt.

Miercuri, 12.08.2026, 16:10

Supervulcanul care ar putea devasta întreaga planetă. Care sunt șansele să erupă în timpul vieții noastre

Un supervulcan ar putea avea o erupție atât de puternică încât ar devasta întreaga planetă și ar duce la pierderea a cel puțin 1 miliard de vieți.

Miercuri, 12.08.2026, 15:42

Cum pot unii oameni să supraviețuiască dormind doar 4 ore pe zi. Experții au dezvăluit secretul ascuns în ADN

Experții au analizat cum pot unii oameni să supraviețuiască dormind doar 4 ore pe zi sau chiar mai puțin.

Miercuri, 12.08.2026, 14:52

Implantul cerebral care redă vocea pacienților paralizați în timp real. Cum funcționează

Un implant cerebral poate reda vocea pacienților paralizați în timp real, într-o reușită tehnologică notabilă.

Marti, 11.08.2026, 15:37

Plantele otrăvitoare care pot crea medicamentul viitorului. Secretul descoperit de experți

Medicamentul viitorului ar putea avea la bază 2 plante mortale, care sunt periculoase pentru oameni chiar și în doze mici.

Marti, 11.08.2026, 15:16

Ce se întâmplă în creierul tău când împlinești 50 de ani. Schimbarea ascunsă identificată de experți

Experții au descoperit ce se întâmplă în creierul tău când împlinești 50 de ani, când are loc o schimbare notabilă.

Marti, 11.08.2026, 14:55

O recunoști? Era idolul anilor 90, însă a ajuns de nerecunoscut la 56 de ani. Imaginile cu celebra actriță stârnesc reacții

Vedeta de la Hollywood are, în prezent, 56 de ani și chipul ei a ajuns de nerecunoscut din cauza intervențiilor estetice. Îți dai seama cine e?

Marti, 11.08.2026, 11:01

Ea a bătut recordul pentru cel mai lung păr din lume! Imaginile cu podoaba sa capilară fac înconjurul internetului

Renu Dhariyal este din India și a stabilit un nou record mondial pentru cel mai lung păr la categoria feminină.

Marti, 11.08.2026, 09:52

De ce dispar legumele la nivel global. Impactul asupra sănătății oamenilor e îngrijorător

Experții au dezvăluit de ce dispar legumele la nivel global și ce repercusiuni notabile are un consum mai redus asupra sănătății umane.

Luni, 10.08.2026, 15:41

Cei mai izolați oameni de pe Pământ. Ce popoare nu pot fi contactate vreodată și de ce

Chiar și în lumea noastră modernă și interconectată, există mii de oameni în întreaga lume care rămân aproape complet deconectați de restul lumii.

Luni, 10.08.2026, 15:04

Vulcanul care a ucis 30.000 de persoane în doar câteva minute s-a trezit iar. Unde se află

Vulcanul care a ucis 30.000 de persoane în doar câteva minute s-a trezit iar, spre îngrijorarea experților, care monitorizează atent zona.

Duminica, 09.08.2026, 07:00

Ce cauzează „Cascada de Sânge” din Antarctica. Fenomenul care a uimit și experții

Experții au dezvăluit ce cauzează „Cascada de Sânge” din Antarctica, ce a devenit recent virală din nou pe rețelele de socializare.

Duminica, 09.08.2026, 07:00

Ce a putut să facă o mireasă atunci când preotul a întins patrafirul, chiar în timpul cununiei religioase. Invitații au încremenit

Invitații prezenți la o cununie religioasă au încremenit atunci când au văzut ce a putut să facă mireasa, fără pic de reținere, atunci când preotul a întins patrafirul.

Sambata, 08.08.2026, 11:16

A crezut că a găsit un elastic de păr uitat în cadă, dar când s-a apropiat nu i-a venit să creadă: „Avea ochi și se uita la mine”

Femeia din Anglia a povestit că, inițial, a crezut că este un accesoriu de păr uitat în cadă.

Sambata, 08.08.2026, 07:23

Un bărbat care a consultat ChatGPT a ajuns de urgență la spital din cauza chatbot-ului. Cum l-a afectat inteligența artificială

Un bărbat care a consultat ChatGPT pentru o curiozitate obișnuită a ajuns de urgență la spital din cauza chatbot-ului.

Sambata, 08.08.2026, 07:00

Microsoft avertizează că hackerii ruși te pot ataca prin WiFi-ul hotelului. Cum te poți proteja

Microsoft avertizează utilizatorii care pleacă în vacanță să fie atenți, pentru că hackerii îi pot ataca prin WiFi-ul hotelului.

Vineri, 07.08.2026, 18:18

Cum îți poate distruge AI viața. Experții au dezvăluit riscul la care te expui dacă folosești inteligența artificială

Există mai multe moduri prin care AI îți poate distruge viața, potrivit experților, mai ales că tehnologia evoluează rapid.

Vineri, 07.08.2026, 17:46

Râurile ascunse din cer care mențin echilibrul pe Pământ. Cum funcționează procesul inedit

Experții au creat o hartă cu râurile ascunse din cer care mențin echilibrul pe Pământ și joacă un rol important în ecosistem.

Vineri, 07.08.2026, 17:24

Inteligența artificială ar fi creat identități umane false pentru a compromite sistemele. Fenomenul care a îngrijorat experții

Inteligența artificială ar fi creat identități umane false pentru a ataca și compromite mai multe sisteme importante.

Vineri, 07.08.2026, 13:42

Soluția extremă la care a apelat un orădean ca să scape de caniculă. Cum arată culcușul pe care l-a amenajat în beciul blocului

Canicula l-a determinat pe un bărbat din Oradea să recurgă la o soluție extremă. Cum arată culcușul pe care l-a improvizat în beciul blocului în care locuiește!

Joi, 06.08.2026, 16:43

Viața ar fi apărut pe Pământ de 2 ori. Studiul controversat care poate schimba istoria

Un nou studiu controversat susține că viața ar fi apărut pe Pământ de 2 ori, de fapt, nu o singură dată cum se credea până acum.

Joi, 06.08.2026, 15:38

Proteină de carne crescută în salată pentru prima dată. De ce au apelat cercetătorii la experimentul controversat

Pentru prima dată, experții au crescut o proteină de carne în salată, într-un nou studiu controversat.

Joi, 06.08.2026, 15:15

De ce nu trebuie să îți pui telefonul în frigider, așa cum spun influencerii de pe TikTok. Riscul la care te expui

Pe TikTok au devenit virale mai multe video-uri care sfătuiesc oamenii să își bage telefoanele în frigider, dar experții avertizează să nu faci acest lucru vreodată.

Joi, 06.08.2026, 14:44

Ce au putut lăsa în urmă niște turiști în camera unui hotel de lux din Constanța. Angajații au rămas mască

Descoperirea a fost făcută de personalul hotelului în timpul curățeniei. Imaginile cu farfuriile pline de mâncare s-au viralizat rapid în mediul online.

Joi, 06.08.2026, 12:04

Îl recunoști? Era nelipsit la petreceri și în casele românilor, însă acum a ajuns de nerecunoscut

În urmă cu mai bine de un deceniu, celebrul interpret devenea un fenomen în mediul online cu melodia sa, numeroase persoane și emisiuni parodiindu-l.

Joi, 06.08.2026, 10:51

A aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto de un milion de euro. Ceea ce a urmat a fost neașteptat

O femeie a aruncat din greșeală la gunoi un bilet câștigător la loto, iar ce a urmat pare de necrezut.

Miercuri, 05.08.2026, 18:07

Jumătate din barajele lumii ar putea deveni „funcțional moarte” până în 2060. Ce cauzează fenomenul îngrijorător: „E ca un cancer”

Experții avertizează că jumătate din barajele lumii ar putea deveni nefuncționale până în 2060, potrivit celor mai recente date.

Miercuri, 05.08.2026, 16:09

Valurile de căldură ne îmbătrânesc prematur. Cât crește vârsta biologică în doar câteva zile

Valurile de căldură ne îmbătrânesc prematur, potrivit celor mai recente date, cu o creștere specifică a vârstei biologice.

Marti, 04.08.2026, 17:09

Un motan dispărut după un zbor de la Bacău la Bruxelles a fost găsit după 17 zile. Povestea lui Mișu

Un motan pe nume Mișu a trăit aventura vieții sale după un zbor de la Bacău la Bruxelles. Felina a evadat din cușca de trasnport, iar stăpâna nu a încetat căutările. Finalul este unul fericit, pentru că Mișu a fost găsit după 17 zile.

Marti, 04.08.2026, 17:07

Ce pățesc copiii de 11 ani care folosesc TikTok și Instagram. Schimbările sunt semnificative

Experții au fost surprinși să descopere ce pățesc copiii de 11 ani care folosesc TikTok și Instagram, considerată o vârstă mult prea mică pentru rețelele de socializare.

Marti, 04.08.2026, 16:45

Un asteroid se va apropia periculos de mult de Pământ în curând. Ce „consecințe majore” va avea incidentul astronomic

Un asteroid se va apropia periculos de mult de Pământ în curând și se pare că va avea „consecințe majore” asupra astronomiei.

Marti, 04.08.2026, 16:27