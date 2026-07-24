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Mireasa, sezonul 14. Ultimele intrări în casa Mireasa! Cine sunt Stelian, Ionuț, Mircea, Alberto și Cristian

Mireasa, sezonul 14. Ultimele intrări în casa Mireasa! Cine sunt Stelian, Ionuț, Mircea, Alberto și Cristian
Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț schimbă jungla cu casa Mireasa! Cine sunt băieții care pornesc în căutarea dragostei

Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț schimbă jungla cu casa Mireasa! Cine sunt băieții care pornesc în căutarea...

Luni, 17.08.2026, 15:37
Mireasa, sezonul 14. Paula, Anne Mary și Rebeca încheie lista concurentelor

Mireasa, sezonul 14. Paula, Anne Mary și Rebeca încheie lista concurentelor

Luni, 17.08.2026, 15:02
Mireasa, sezonul 14. Cine sunt Irina, Andreea și Veronica și ce caută la un partener

Mireasa, sezonul 14. Cine sunt Irina, Andreea și Veronica și ce caută la un partener

Luni, 17.08.2026, 14:53
Mireasa, sezonul 14. Începe căutarea dragostei! Primele concurente au pășit în casă

Mireasa, sezonul 14. Începe căutarea dragostei! Primele concurente au pășit în casă

Luni, 17.08.2026, 14:22
”Am avut niște trăiri mai extraterestre!” Nu rata următorul episod Insula Iubirii: Reuniuni, de la 20:30, pe Antena 1

”Am avut niște trăiri mai extraterestre!” Nu rata următorul episod Insula Iubirii: Reuniuni, de la 20:30, pe...

Joi, 13.08.2026, 23:40
Insula Iubirii: Reuniuni. Cine este noua iubită a lui Marius Moise: Sunt împreună cu Andreea de șase luni!

Insula Iubirii: Reuniuni. Cine este noua iubită a lui Marius Moise: Sunt împreună cu Andreea de șase luni!

Joi, 13.08.2026, 23:31
Insula Iubirii: Reuniuni. De ce a refuzat Bianca Giurcă întâlnirea cu ispita Alin

Insula Iubirii: Reuniuni. De ce a refuzat Bianca Giurcă întâlnirea cu ispita Alin

Joi, 13.08.2026, 23:00
POFTITI
Prima luptă, câștigată de echipa galbenă! Ce pregătesc Liviu și Andrei pentru confruntarea din această seară
Prima luptă, câștigată de echipa galbenă! Ce pregătesc Liviu și Andrei pentru confruntarea din această seară Marti, 18.08.2026, 12:50
”Te-ai vândut pentru nimic!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe Antena 1
”Te-ai vândut pentru nimic!” Nu rata următorul episod Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, de la 20:30, pe... Luni, 17.08.2026, 23:50
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Anda Adam, la munca de jos! A cărat var cu roaba!
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Anda Adam, la munca de jos! A cărat var cu roaba! Luni, 17.08.2026, 23:40
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă le-a făcut Liviu Vârciu lui Rikito și Sonny: Fugea de parcă era Sonic!
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Ce farsă le-a făcut Liviu Vârciu lui Rikito și Sonny:... Luni, 17.08.2026, 23:31
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu și Andrei au intrat cu karturile pe circuit spre disperarea lui Sonny: Ne-au ocupat pista!
Poftiți pe la noi: Poftiți la întrecere, sezonul 2. Liviu și Andrei au intrat cu karturile pe circuit spre... Luni, 17.08.2026, 23:00
INSULA IUBIRII
E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii
E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii Marti, 18.08.2026, 09:37
Cum arată Iustina de la Insula Iubirii în corset mulat și decoltat, la doar 3 săptămâni după ce a născut! Ce a zis Cornel
Cum arată Iustina de la Insula Iubirii în corset mulat și decoltat, la doar 3 săptămâni după ce a născut! Ce a... Luni, 17.08.2026, 19:07
Vlad Ghermănescu, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 7, s-a căsătorit. Primele imagini. Cum arată soția sa
Vlad Ghermănescu, fosta ispită de la Insula Iubirii sezonul 7, s-a căsătorit. Primele imagini. Cum arată soția... Luni, 17.08.2026, 13:03
Frankie. Andreea. Sandra. Numele primelor trei ispite feminine din sezonul X, Insula Iubirii!
Frankie. Andreea. Sandra. Numele primelor trei ispite feminine din sezonul X, Insula Iubirii! Luni, 17.08.2026, 10:15
Ema de la Insula Iubirii, reacție tranșantă după apariția la Insula Iubirii – Reuniuni! Ce a transmis, după ce a fost criticată
Ema de la Insula Iubirii, reacție tranșantă după apariția la Insula Iubirii – Reuniuni! Ce a transmis, după ce... Vineri, 14.08.2026, 14:43
Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 14 – Regatul inimii, care poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00 Mireasa

Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 14 – Regatul inimii, care poate fi urmărit de luni până vineri,...

Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 14 – Regatul inimii, care poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și...

Marti, 18.08.2026, 12:05
E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii Insula Iubirii

E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii

E vremea pentru patru noi ispite feminine: Andrușca, Daniela, Florina și Larisa, în sezonul X, Insula Iubirii, care se vede din 4 septembrie, la...

Marti, 18.08.2026, 09:37 Prima luptă, câștigată de echipa galbenă! Ce pregătesc Liviu și Andrei pentru confruntarea din această seară Poftiti pe la noi

Prima luptă, câștigată de echipa galbenă! Ce pregătesc Liviu și Andrei pentru confruntarea din această seară

Prima luptă s-a încheiat cu victoria echipei galbene! Ce pregătesc Liviu și Andrei pentru confruntarea din această seară, de la Poftiți pe...

Marti, 18.08.2026, 12:50
MIREASA
Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 14 – Regatul inimii, care poate fi urmărit de luni până vineri, de la ora 14:00
Cine sunt concurenții de la Mireasa, sezonul 14 – Regatul inimii, care poate fi urmărit de luni până vineri,... Marti, 18.08.2026, 12:05
Mireasa, sezon 14. Ce a spus Raluca Preda despre vârsta lui Andrei Beleuț: „Ce-i poți oferi viitoarei partenere?”
Mireasa, sezon 14. Ce a spus Raluca Preda despre vârsta lui Andrei Beleuț: „Ce-i poți oferi viitoarei... Marti, 18.08.2026, 11:21
Mireasa, sezonul 14. Ultimele intrări în casa Mireasa! Cine sunt Stelian, Ionuț, Mircea, Alberto și Cristian
Mireasa, sezonul 14. Ultimele intrări în casa Mireasa! Cine sunt Stelian, Ionuț, Mircea, Alberto și Cristian Luni, 17.08.2026, 15:57
Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț schimbă jungla cu casa Mireasa! Cine sunt băieții care pornesc în căutarea dragostei
Mireasa, sezonul 14. Andrei Beleuț schimbă jungla cu casa Mireasa! Cine sunt băieții care pornesc în căutarea... Luni, 17.08.2026, 15:37
Mireasa, sezon 14. Cine sunt concurenții care au venit să-și găsească jumătatea. Primele imagini cu băieții
Mireasa, sezon 14. Cine sunt concurenții care au venit să-și găsească jumătatea. Primele imagini cu băieții Luni, 17.08.2026, 15:14
Survivor

Survivor
Chefi la cutite

Chefi la cutite
Destine cu parfum de lavanda

Destine cu parfum de lavanda
Furnicutele

Furnicutele
FIFA World Cup 2026™

FIFA World Cup 2026™
Emisiuni
Super Neatza
Super Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Trucuri de stil pentru o apariție impecabilă la piscină
Super Neatza de Weekend. Fashion Tips by Ellida Toma: Trucuri de stil pentru o apariție impecabilă la piscină Duminica, 26.07.2026, 15:56
Super Neatza de Weekend. Duel cu baloane în arenă! Cine a spart toate baloanele?
Super Neatza de Weekend. Duel cu baloane în arenă! Cine a spart toate baloanele? Duminica, 26.07.2026, 15:36
Super Neatza de Weekend. Trucuri pentru o postură frumoasă la plajă
Super Neatza de Weekend. Trucuri pentru o postură frumoasă la plajă Duminica, 26.07.2026, 11:00
Super Neatza de Weekend. Joc spectaculos cu o catapultă și pahare cu apă: ”Ne-au dat rușine!”
Super Neatza de Weekend. Joc spectaculos cu o catapultă și pahare cu apă: ”Ne-au dat rușine!” Duminica, 26.07.2026, 10:56
Super Neatza. Numerologie. Ghid de resetare în vacanță, în funcție de data nașterii
Super Neatza. Numerologie. Ghid de resetare în vacanță, în funcție de data nașterii Vineri, 24.07.2026, 11:40
Neatza cu Razvan si Dani

Neatza cu Razvan si Dani
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Drona doborâtă, căutată între Băleni și Cudalbi din judeţul Galaţi. Un fragment din proiectil a fost găsit Observator
Cum să recunoști și să tratezi problemele de vedere la copii
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