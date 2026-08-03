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Rezultatele loto la extragerile de azi, 16 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!Duminica, 16.08.2026, 18:30
În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 17 august – 23 august 2026.Sambata, 15.08.2026, 18:00
Vezi ce au pregătit astrele pentru cel de-al doilea weekend din august 2026. Acest sfârșit de săptămână aduce surprize pe mai multe planuri.Vineri, 14.08.2026, 23:53
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 13 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 16 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.Vineri, 14.08.2026, 12:57
Mesaje de Sfânta Maria 2026 pentru familie, prieteni și colegi. Descoperă câteva de urări originale, emoționante și amuzante pentru cei care își sărbătoresc onomastica.Vineri, 14.08.2026, 12:08
Antena Stars începe toamna în forță! Din 17 august, postul TV revine cu producțiile sale zilnice și pregătește pentru telespectatori surprize în grilă, sezoane noi ale emisiunilor consacrate și ediții speciale.Vineri, 14.08.2026, 12:07
Rezultatele loto la extragerile de azi, 13 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!Joi, 13.08.2026, 18:31
Fotbalul se urmărește din ce în ce mai mult de pe telefon: scoruri live, rezumate, analize și, tot mai des, selecții plasate direct din aplicație.Joi, 13.08.2026, 15:00
O parte din pasionații de pariuri sportive aleg selecția pe care mizează pe baza unei cote atrăgătoare sau optând pe echipa favorită.Miercuri, 12.08.2026, 17:43
Pentru mulți oameni, cumpărarea unei case este cea mai mare investiție financiară pe care o vor face vreodată.Miercuri, 12.08.2026, 16:03
Parodontoza se tratează într-o clinică stomatologică ce are în echipă un medic parodontolog, face diagnostic măsurat (parodontometrie) și dispune de tehnologie laser pentru terapie minim-invazivă.Miercuri, 12.08.2026, 14:58
Există ceva unic în urmărirea unui eveniment sportiv în timp real, o energie pe care reluările sau rezumatele nu o pot reproduce niciodată.Miercuri, 12.08.2026, 12:16
În fiecare toamnă apare aceeași întrebare în discuțiile dintre șoferi: de la ce dată trebuie montate anvelopele de iarnă.Miercuri, 12.08.2026, 11:43
Îți alegi cu grijă colierul pentru rochia preferată, pui inelele subțiri în straturi și adaugi cerceii care completează ținuta.Miercuri, 12.08.2026, 11:37
Pierderea unui dinte nu înseamnă doar o schimbare vizibilă atunci când zâmbești, ci poate influența modul în care mesteci, felul în care vorbești și chiar poziția dinților aflați în vecinătate.Marti, 11.08.2026, 16:30
S-a aflat cine este Anna, femeia al cărei nume a fost desenat cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Descoperă detalii uluitoare despre ea și despre bărbatul pe care l-a cucerit.Marti, 11.08.2026, 14:53
Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va fi vizibilă parțial din România. Află unde se vede cel mai bine, la ce oră are loc și cum poate fi observată în siguranță.Marti, 11.08.2026, 13:29
Un copil a căzut dintr-o dubă aflată în mers pe o șosea din județul Tulcea și întregul incident a fost surprins de o cameră de bord a unui șofer.Marti, 11.08.2026, 13:24
Un român a mers în concediu în stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, dar a trăit un adevărat coșmar. Cu ce s-a ales, după ce a plătit bani mulți pe cazare.Luni, 10.08.2026, 16:06
Sărbătoare importantă pe 11 august! Mii de credincioși sunt așteptați la Târgoviște, unde vor fi expuse spre închinare moaștele Sfântului Nifon și ale Sfintei Filofteia.Luni, 10.08.2026, 12:46
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 6 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 9 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.Luni, 10.08.2026, 09:44
O ambulanță a fost atacată cu topoare, bâte și pietrea într-o comună din Cluj după ce mai multe persoane au crezut că este vorba despre „ambulanța care fură copii”.Duminica, 09.08.2026, 17:13
O femeie a salvat un mânz orfan și acum îl ține la ea acasă. Animalul poartă pijamale, este prieten bun cu câinele din casă și imaginile cu el au devenit virale, cucerind inimile a mii de români. Descoperă cum arată Marlie și ce poveste de viață emoționantă are.Duminica, 09.08.2026, 12:47
Rezultatele loto la extragerile de azi, 9 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!Duminica, 09.08.2026, 10:08
O româncă s-a dus la cameră de gardă a unui spital din Statele Unite ale Americii, însă nu i-a venit să creadă când a văzut ce sumă colosală are de plată, la final. A pozat totul și a arătat dovada.Sambata, 08.08.2026, 16:39
Recent a fost lansat în mediul online un avertisment pentru șoferi. Descoperă ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii, de fapt.Sambata, 08.08.2026, 13:42
Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER): “Întreruperea alimentării cu energie electrică a fabricilor de medicamente va pune în pericol accesul pacienților la medicamente esențiale.Vineri, 07.08.2026, 15:11
România trebuie să restituie aproximativ 5,7 milioane de euro, după recuperarea Coifului de la Coțofenești. Când vor fi returnați banii de asigurare.Vineri, 07.08.2026, 14:42
Experții dezvăluie că etajul la care se află apartamentul poate influența semnificativ costurile lunare de întreținere.Vineri, 07.08.2026, 14:09
O experiență digitală fluidă face diferența între o sesiune relaxantă și una întreruptă de erori sau pași complicați.Vineri, 07.08.2026, 13:56
Prințesa Eugenie pare hotărâtă să își urmeze propriul drum și să se îndepărteze de unele dintre tradițiile respectate de familia regală britanică. Cel mai recent exemplu a venit chiar la începutul acestei săptămâni, când ea și soțul său, Jack Brooksbank, au devenit părinți pentru a treia oară.Vineri, 07.08.2026, 12:29
Patru din zece programări la saloanele de beauty se fac astăzi în afara programului de lucru al salonului, potrivit datelor publicate de Fresha, cea mai mare platformă globală de rezervări pentru industria de frumusețe.Vineri, 07.08.2026, 11:49
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 6 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 9 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.Vineri, 07.08.2026, 11:28
Articol sustinut de JTI Romania: În ultimii ani, piața produselor cu nicotină a evoluat semnificativ. Pe lângă țigaretele clasice și dispozitivele de încălzit tutunul, a apărut o categorie nouă: rezervele cu arome și nicotină fără tutun.Vineri, 07.08.2026, 09:00
Românii care au încă buletinul model 1997 trebuie să știe până când îl mai pot folosi. Află cine îl mai poate primi și de ce autoritățile îl înlocuiesc cu noile cărți de identitate.Joi, 06.08.2026, 18:08
Un bărbat a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan, scriind cu grafitti numele Anna, încadrat într-o inimiă. Autotitățile s-au sesizat în acest caz.Joi, 06.08.2026, 16:26
ÎPS Teodosie a oficiat o slujbă pe un câmp din județul Constanța pentru încetarea secetei. Arhiepiscopul Tomisului i-a îndemnat pe credincioși să se roage pentru ploaie și pentru roade bogate.Joi, 06.08.2026, 14:42
Rezultatele loto la extragerile de azi, 6 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!Joi, 06.08.2026, 12:45
Chiar dacă nu ai încercat niciodată jocuri de masă, cu siguranță ai văzut filme sau seriale celebre cu acțiune care are loc în casinouri din Las Vegas sau celebrul Monte-Carlo.Joi, 06.08.2026, 12:15
Programul standard de opt ore a devenit, pentru mulți angajați din România, o ficțiune administrativă.Joi, 06.08.2026, 12:08
Începând cu 5 august de la ora 20:00, în București se va pune în aplicare un plan de 25 de măsuri pentru reducerea consumului de curent electric.Miercuri, 05.08.2026, 16:55
Aproape toată lumea are, din când în când, probleme cu digestia. De cele mai multe ori trec de la sine, dar când balonarea, durerile de stomac sau disconfortul revin des, e semn că merită să afli cauza.Marti, 04.08.2026, 17:59
Administratora unei rețele hoteliere a arătat pe pagina sa de Facebook ce mizerie au putut lăsa niște turiști la locul de joacă al unui hotel de pe litoral.Marti, 04.08.2026, 16:07
Piața chiriilor din Sibiu nu se lasă descrisă printr-o singură cifră. Între o garsonieră care se închiriază cu 300 de euro pe lună și un apartament de trei camere care cere 800 de euro există o distanță pe care nicio medie nu o acoperă onest.Marti, 04.08.2026, 15:37
Dacă ai petrecut ceva timp pe TikTok sau prin grupurile de skincare, sigur ai văzut Geek & Gorgeous menționat în aceeași frază cu COSRX, Beauty of Joseon sau SKIN1004.Marti, 04.08.2026, 14:38
O mutare vine la pachet cu o listă lungă de lucruri de bifat: contracte, cutii, transport, o mie de detalii. Partea cu mobila nu trebuie să fie și ea complicată.Marti, 04.08.2026, 11:49
Hai să fim sinceri: „asigurare" nu e cuvântul care îți luminează ziua. Miroase a formulare, cozi și discuții lungi cu cineva care ține morțiș să-ți vândă ceva. Numai că lucrurile s-au schimbat serios.Luni, 03.08.2026, 13:28
Digitalizarea administrației fiscale continuă să aducă schimbări importante în relația dintre contribuabili și autorități.Luni, 03.08.2026, 13:23
Un român a povestit o pățanie dintr-o benzinărie din Bulgaria, atrăgându-le atenția conaționalilor săi.Luni, 03.08.2026, 12:29
Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 2 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 6 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.Luni, 03.08.2026, 11:10