Urmareste stirile sociale de ultima ora si fii la curent cu tot ce se intampla. Fii informat cu A1: ziar online cu ultimele stiri de la surse de incredere.

Rezultate Loto azi, 16 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 16 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Duminica, 16.08.2026, 18:30

Horoscop săptămânal 17 august – 23 august 2026. Zodiile au parte de o perioadă plină de surprize

În rândurile următoare, îți prezentăm horoscopul săptămânal cu informații despre zilele următoare, 17 august – 23 august 2026.

Sambata, 15.08.2026, 18:00

Horoscop weekend 15 august – 16 august 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică

Vezi ce au pregătit astrele pentru cel de-al doilea weekend din august 2026. Acest sfârșit de săptămână aduce surprize pe mai multe planuri.

Vineri, 14.08.2026, 23:53

Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Report la loto 6/49 de peste 10,07 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 13 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 16 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Vineri, 14.08.2026, 12:57

Mesaje, urări și felicitări de Sfânta Maria Mare 2026. Cele mai frumoase urări pentru cei care își serbează ziua numelui

Mesaje de Sfânta Maria 2026 pentru familie, prieteni și colegi. Descoperă câteva de urări originale, emoționante și amuzante pentru cei care își sărbătoresc onomastica.

Vineri, 14.08.2026, 12:08

Noi sezoane ale emisiunilor zilnice revin în grila Antena Stars din această toamnă

Antena Stars începe toamna în forță! Din 17 august, postul TV revine cu producțiile sale zilnice și pregătește pentru telespectatori surprize în grilă, sezoane noi ale emisiunilor consacrate și ediții speciale.

Vineri, 14.08.2026, 12:07

Rezultate Loto azi, 13 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 13 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Joi, 13.08.2026, 18:31

(P) Top aplicații mobile pentru pariuri pe fotbal

Fotbalul se urmărește din ce în ce mai mult de pe telefon: scoruri live, rezumate, analize și, tot mai des, selecții plasate direct din aplicație.

Joi, 13.08.2026, 15:00

(P) Cum îți alegi mai inspirat pariurile cu ajutorul analizelor făcute de specialiștii Cota2

O parte din pasionații de pariuri sportive aleg selecția pe care mizează pe baza unei cote atrăgătoare sau optând pe echipa favorită.

Miercuri, 12.08.2026, 17:43

(P) Ce trebuie să știi despre actele unei case înainte de cumpărare: cadastru și intabulare, pe înțelesul tuturor

Pentru mulți oameni, cumpărarea unei case este cea mai mare investiție financiară pe care o vor face vreodată.

Miercuri, 12.08.2026, 16:03

(P) De ce majoritatea pacienților care trec pragul Gentle Dentist o consideră cea mai bună clinică stomatologică

Parodontoza se tratează într-o clinică stomatologică ce are în echipă un medic parodontolog, face diagnostic măsurat (parodontometrie) și dispune de tehnologie laser pentru terapie minim-invazivă.

Miercuri, 12.08.2026, 14:58

(P) Magia sportului în direct: de ce urmărirea live rămâne o experiență de neînlocuit

Există ceva unic în urmărirea unui eveniment sportiv în timp real, o energie pe care reluările sau rezumatele nu o pot reproduce niciodată.

Miercuri, 12.08.2026, 12:16

(P) Anvelopele de iarnă nu se montează după calendar: ce spune de fapt legea în România

În fiecare toamnă apare aceeași întrebare în discuțiile dintre șoferi: de la ce dată trebuie montate anvelopele de iarnă.

Miercuri, 12.08.2026, 11:43

(P) Rutina simplă prin care bijuteriile de argint rămân strălucitoare

Îți alegi cu grijă colierul pentru rochia preferată, pui inelele subțiri în straturi și adaugi cerceii care completează ținuta.

Miercuri, 12.08.2026, 11:37

(P) Implant dentar sau punte? Ce diferențe contează atunci când îți lipsește un dinte

Pierderea unui dinte nu înseamnă doar o schimbare vizibilă atunci când zâmbești, ci poate influența modul în care mesteci, felul în care vorbești și chiar poziția dinților aflați în vecinătate.

Marti, 11.08.2026, 16:30

Cine este Anna, femeia al cărei nume a fost scris cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Ce detalii au ieșit la iveală

S-a aflat cine este Anna, femeia al cărei nume a fost desenat cu spray graffiti pe o stâncă din Transfăgărășan. Descoperă detalii uluitoare despre ea și despre bărbatul pe care l-a cucerit.

Marti, 11.08.2026, 14:53

Locul din România de unde eclipsa de Soare din 12 august se va vedea cel mai spectaculos. Puțini știu acest detaliu

Eclipsa de Soare din 12 august 2026 va fi vizibilă parțial din România. Află unde se vede cel mai bine, la ce oră are loc și cum poate fi observată în siguranță.

Marti, 11.08.2026, 13:29

Un copil a căzut dintr-o dubă aflată în mers, pe o șosea din Tulcea! Ce au făcut părinții, imediat după incident

Un copil a căzut dintr-o dubă aflată în mers pe o șosea din județul Tulcea și întregul incident a fost surprins de o cameră de bord a unui șofer.

Marti, 11.08.2026, 13:24

Ce a pățit un român care a mers în concediu în stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, după ce a dat bani mulți pe cazare

Un român a mers în concediu în stațiunea Nisipurile de Aur din Bulgaria, dar a trăit un adevărat coșmar. Cu ce s-a ales, după ce a plătit bani mulți pe cazare.

Luni, 10.08.2026, 16:06

Sărbătoare importantă pe 11 august. Ce moaște vor fi scoase spre închinare. Mii de credincioși sunt așteptați

Sărbătoare importantă pe 11 august! Mii de credincioși sunt așteptați la Târgoviște, unde vor fi expuse spre închinare moaștele Sfântului Nifon și ale Sfintei Filofteia.

Luni, 10.08.2026, 12:46

Rezultate Loto, 9 august 2026. Report la Loto 6/49 de peste 9,82 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru joi

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 6 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 9 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Luni, 10.08.2026, 09:44

Ambulanță atacată cu topoarele într-o comună din Cluj, după ce localnicii au crezut că este mașina vine să fure copii

O ambulanță a fost atacată cu topoare, bâte și pietrea într-o comună din Cluj după ce mai multe persoane au crezut că este vorba despre „ambulanța care fură copii”.

Duminica, 09.08.2026, 17:13

O femeie din Sălaj a salvat un mânz, l-a luat acasă și l-a îmbrăcat în pijamale! Cum arată Marlie și ce poveste are

O femeie a salvat un mânz orfan și acum îl ține la ea acasă. Animalul poartă pijamale, este prieten bun cu câinele din casă și imaginile cu el au devenit virale, cucerind inimile a mii de români. Descoperă cum arată Marlie și ce poveste de viață emoționantă are.

Duminica, 09.08.2026, 12:47

Rezultate Loto azi, 9 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 9 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Duminica, 09.08.2026, 10:08

Ce sumă colosală avut de plată o româncă, după ce a fost la camera de gardă a unui spital din Statele Unite ale Americii

O româncă s-a dus la cameră de gardă a unui spital din Statele Unite ale Americii, însă nu i-a venit să creadă când a văzut ce sumă colosală are de plată, la final. A pozat totul și a arătat dovada.

Sambata, 08.08.2026, 16:39

Ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii tale. Avertisment important pentru șoferi

Recent a fost lansat în mediul online un avertisment pentru șoferi. Descoperă ce înseamnă dacă găsești o sticlă de plastic pusă la roata mașinii, de fapt.

Sambata, 08.08.2026, 13:42

Comunicat de presă – București, 07 August, 2026

Patronatul Producătorilor Industriali de Medicamente din România (PRIMER): “Întreruperea alimentării cu energie electrică a fabricilor de medicamente va pune în pericol accesul pacienților la medicamente esențiale.

Vineri, 07.08.2026, 15:11

România, obligată să dea banii înapoi după recuperarea Coifului de la Coțofenești. Când va restitui suma primită de la asiguratori

România trebuie să restituie aproximativ 5,7 milioane de euro, după recuperarea Coifului de la Coțofenești. Când vor fi returnați banii de asigurare.

Vineri, 07.08.2026, 14:42

La ce etaj să cumperi un apartament dacă vrei facturi mai mici la energie. Detaliul pe care mulți îl ignoră

Experții dezvăluie că etajul la care se află apartamentul poate influența semnificativ costurile lunare de întreținere.

Vineri, 07.08.2026, 14:09

(P) Platforma WINBET și importanța unei experiențe digitale fluide

O experiență digitală fluidă face diferența între o sesiune relaxantă și una întreruptă de erori sau pași complicați.

Vineri, 07.08.2026, 13:56

Prințea Eugenie, nepoata Regelui Charles al III-lea, a devenit mămică. Are o fetiță

Prințesa Eugenie pare hotărâtă să își urmeze propriul drum și să se îndepărteze de unele dintre tradițiile respectate de familia regală britanică. Cel mai recent exemplu a venit chiar la începutul acestei săptămâni, când ea și soțul său, Jack Brooksbank, au devenit părinți pentru a treia oară.

Vineri, 07.08.2026, 12:29

(P) Booking-ul de beauty s-a mutat online, iar România prinde din urmă un trend care în Vest e deja normă

Patru din zece programări la saloanele de beauty se fac astăzi în afara programului de lucru al salonului, potrivit datelor publicate de Fresha, cea mai mare platformă globală de rezervări pentru industria de frumusețe.

Vineri, 07.08.2026, 11:49

Rezultate Loto, 6 august 2026. Report la Loto 6/49 de peste 9,53 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru duminică

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de joi, 6 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de duminică, 9 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Vineri, 07.08.2026, 11:28

Ce sunt rezervele fără tutun și cum funcționează: ghid pentru consumatorii adulți

Articol sustinut de JTI Romania: În ultimii ani, piața produselor cu nicotină a evoluat semnificativ. Pe lângă țigaretele clasice și dispozitivele de încălzit tutunul, a apărut o categorie nouă: rezervele cu arome și nicotină fără tutun.

Vineri, 07.08.2026, 09:00

Schimbare importantă pentru români. Ce se întâmplă cu buletinul vechi și până când rămâne valabil

Românii care au încă buletinul model 1997 trebuie să știe până când îl mai pot folosi. Află cine îl mai poate primi și de ce autoritățile îl înlocuiesc cu noile cărți de identitate.

Joi, 06.08.2026, 18:08

Un bărbat a desenat o declarație de dragoste pentru Anna pe Transfăgărășan. Autoritățile anunță că vor lua măsurile care se impun

Un bărbat a vandalizat o stâncă de pe Transfăgărășan, scriind cu grafitti numele Anna, încadrat într-o inimiă. Autotitățile s-au sesizat în acest caz.

Joi, 06.08.2026, 16:26

ÎPS Teodosie a ieșit pe câmp pentru rugăciuni împotriva secetei. Mesajul transmis credincioșilor

ÎPS Teodosie a oficiat o slujbă pe un câmp din județul Constanța pentru încetarea secetei. Arhiepiscopul Tomisului i-a îndemnat pe credincioși să se roage pentru ploaie și pentru roade bogate.

Joi, 06.08.2026, 14:42

Rezultate Loto azi, 6 august 2026. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 6 august 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus!

Joi, 06.08.2026, 12:45

(P) Experiența de live casino: detaliile relevante pentru orice jucător

Chiar dacă nu ai încercat niciodată jocuri de masă, cu siguranță ai văzut filme sau seriale celebre cu acțiune care are loc în casinouri din Las Vegas sau celebrul Monte-Carlo.

Joi, 06.08.2026, 12:15

(P) Ziua de lucru de 10 ore: echipamentul care face diferența

Programul standard de opt ore a devenit, pentru mulți angajați din România, o ficțiune administrativă.

Joi, 06.08.2026, 12:08

Bucureștiul trece pe consum redus de curent electric! Cele 25 de măsuri anunțate de Primăria Capitalei. Se vor aplica seara

Începând cu 5 august de la ora 20:00, în București se va pune în aplicare un plan de 25 de măsuri pentru reducerea consumului de curent electric.

Miercuri, 05.08.2026, 16:55

(P) Care sunt cele mai importante analize pentru sănătatea digestivă, potrivit specialiștilor Clinica Sante

Aproape toată lumea are, din când în când, probleme cu digestia. De cele mai multe ori trec de la sine, dar când balonarea, durerile de stomac sau disconfortul revin des, e semn că merită să afli cauza.

Marti, 04.08.2026, 17:59

Ce au putut lăsa în urmă niște turiști la locul de joacă al unui hotel de pe litoral: „Cei 7 ani de acasă…”

Administratora unei rețele hoteliere a arătat pe pagina sa de Facebook ce mizerie au putut lăsa niște turiști la locul de joacă al unui hotel de pe litoral.

Marti, 04.08.2026, 16:07

(P) Cât plătești chirie în Sibiu în 2026, de la garsonieră la apartamentul de trei camere

Piața chiriilor din Sibiu nu se lasă descrisă printr-o singură cifră. Între o garsonieră care se închiriază cu 300 de euro pe lună și un apartament de trei camere care cere 800 de euro există o distanță pe care nicio medie nu o acoperă onest.

Marti, 04.08.2026, 15:37

(P) Geek & Gorgeous NU este un brand coreean. De unde apare confuzia?

Dacă ai petrecut ceva timp pe TikTok sau prin grupurile de skincare, sigur ai văzut Geek & Gorgeous menționat în aceeași frază cu COSRX, Beauty of Joseon sau SKIN1004.

Marti, 04.08.2026, 14:38

(P) Te muți într-o casă nouă? Lista scurtă de mobilă de care ai nevoie

O mutare vine la pachet cu o listă lungă de lucruri de bifat: contracte, cutii, transport, o mie de detalii. Partea cu mobila nu trebuie să fie și ea complicată.

Marti, 04.08.2026, 11:49

(P) Asigurări online: plasa de siguranță pe care o faci de pe canapea

Hai să fim sinceri: „asigurare" nu e cuvântul care îți luminează ziua. Miroase a formulare, cozi și discuții lungi cu cineva care ține morțiș să-ți vândă ceva. Numai că lucrurile s-au schimbat serios.

Luni, 03.08.2026, 13:28

(P) Noile reguli pentru întâlnirile prin videoconferință dintre organul fiscal și contribuabili

Digitalizarea administrației fiscale continuă să aducă schimbări importante în relația dintre contribuabili și autorități.

Luni, 03.08.2026, 13:23

Ce a pățit un român într-o benzinărie din Bulgaria: „Aveți mare grijă!”. Ce a observat pe chitanță

Un român a povestit o pățanie dintr-o benzinărie din Bulgaria, atrăgându-le atenția conaționalilor săi.

Luni, 03.08.2026, 12:29

Rezultate Loto, 2 august 2026. Report la Loto 6/49 de peste 9,34 milioane de euro. Ce premii sunt în joc pentru tragerile de joi

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 2 august 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 6 august 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Luni, 03.08.2026, 11:10