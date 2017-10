Fiica Mihaelei Cernea a învățat să cânte la pian cu ajutorul păpușilor: "Știu cum le cheamă pe fiecare, vorbim cu ele"

Joi, 12 octombrie, de la ora 21.15, în prima ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, Mihaela Cernea și fiica ei, Leea (9 ani), povestesc despre o tradiție din familia lor. Aceea de a învăța o mulțime de lucruri prin și cu ajutorul păpușilor.

“Am început cu trei păpușele, care erau “profesoarele” Leei de pian, pentru că așa studia ea, sub “privirile” acestor păpuși. Acum, am ajuns să avem 23. Știu cum le cheamă pe fiecare, vorbim cu ele, e foarte interesant și educativ pentru că o pot învăța multe pe Leea prin intermediul acestor păpuși”, explică Mihaela Cernea, componentă a trupei “Class”.

Joi, 12 octombrie, copiii vedetelor dezvăluie secretele părinților, în cel mai sincer show al momentului, “Aici eu sunt vedeta”, prezentat de Dan Bittman.

Primele trei celebrități care vin alături de minunile din viața lor sunt: campionul K 1 Ionuț Iftimoaie, care vine împreună cu doi dintre copiii săi, Nicol (8 ani) și Nicholas (9 ani), actorul Andrei Duban, care va fi însoțit de micuțul său Armin (5 ani), și Mihaela Cernea, componentă a trupei Class, care o va avea lângă ea pe fiica sa, Leea (9 ani).

La "Aici eu sunt vedeta", echipele formate din părinte-copil se vor confrunta cu întrebări legate de viața de familie, iar răspunsurile copiilor vor fi, de cele mai multe ori, surprinzătoare, pentru că cei mici vor deconspira cele mai ascunse secrete și cele mai ciudate tabieturi ale celebrilor lor părinți.

Ce dezvăluiri va face Leea despre celebra ei mamă, telespectatorii Antenei 1 vor afla joi, 12 octombrie, de la ora 21.15, în prima ediție a show-ului “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Dan Bittman.