Sara, Rania și Luca dezvăluie secretele celebrilor lor părinți, Brigitte Năstase, Denisa Nechifor și Dan Helciug, la “Aici eu sunt vedeta”

Cea mai simpatică, antrenantă și amuzantã emisiune, “Aici eu sunt vedeta”, continuă joi, 15 martie, de la ora 20.00, cu o nouă ediție prezentată de Cosmin Seleși.

Și cu alte trei celebrități, Brigitte Năstase, Dan Helciug și Denisa Nechifor, care vor renunța la blazon și inhibiții și își vor lăsa reputația pe mâna copiilor lor. Celebritățile și copiii lor vor face și de această dată echipă în scop caritabil, căci câștigătorii ediției vor dona banii unei familii care are nevoie de ajutor.

Așadar, joi, la “Aici eu sunt vedeta”, Brigitte Năstase va face echipă cu fiica ei, Sara (10 ani), și vor fi susținute din public de Ilie Năstase, celebrul tenismen, Denisa Nechifor vine cu Rania (9 ani), fiica sa și a fotbalistului Adrian Cristea, iar acesta le va urmări din sală, iar Dan Helciug și fiul său, Luca (10 ani), o vor avea alături, în public, pe soția, respectiv mama copilului, Elena.

„Sper să fiu pe aceeași lungime de undă cu Sara și să încerc să mă pun în mintea ei. Este foarte imprevizibilă și de multe ori mă surprinde cu anumite chestii pe care le gândește”, spune Brigitte Năstase.

“În general, Rania nu are emoții, este destul de curajoasă și de obișnuită cu lumina reflectoarelor. Noi avem o legătură foarte strânsă. Suntem, într-adevăr, o echipă. Am și emoții, pentru că ea este foarte sinceră și ghidușă, ne oferă surprize tot timpul și cine știe ce o să spună...”, adaugă Denisa.

“Când are Luca emoții, îmi cresc și mie emoțiile. Înainte de a intra în emisiune, l-am îmbărbătat puțin (râde). Ei, și dacă dă din casă, ce contează? Emisiunea asta e foarte importantă pentru părinți, pentru că își dau seama ce gândesc, de fapt, copiii lor despre ei. Așa că este o ocazie bună pentru mine să îl trag puțin de limbă”, spune și Dan Helciug.

Ce vor răspunde Sara, Rania și Luca, la întrebări precum “Ce face mami fără să știe Ilie (n.n. Năstase)?, “Care e cel mai haios lucru spus de mami despre tati?” sau “Care e cel mai mare secret al tatălui tău?”, telespectatorii Antenei 1 vor afla joi, 15 martie, de la ora 20.00, într-o nouă ediție “Aici eu sunt vedeta”, prezentată de Cosmin Seleși.