„Antena 1 îți aduce vedetele în liceu”. Diana Munteanu, perla echipei vedetelor în meciul de la „Gheorghe Șincai”

Superba prezentatoare a show-ului „Prietenii de la 11” este una dintre dintre protagonistele evenimentului programat vineri, 19 mai, de la ora 14.00, la Liceul „Gheorghe Șincai” din Capitală.

”Antena 1 îți aduce vedete în liceu”. Primul meci: vineri 19 mai, la Colegiul ”Gheorghe Șincai” din București

Diana a fost dintotdeauna o fire activă. Iubește sportul și recunoaște că merge la sală ori de câte ori timpul îi permite, iar felul în care arată dovedește, dacă mai era nevoie, că este dependentă de mișcare.

Printre pasiunile sale declarate se numără și sporturile cu motor, Diana fiind o fană a motociclismului, însă în trecut a practicat atletismul de performanță. „Am terminat Liceul Sportiv, am practicat opt ani atletism și m-a ajutat enorm în viață acest lucru. M-a învățat să fiu un om ordonat, echilibrat și ambițios. Sigur că și forma fizică a contat și am simțit de-a lungul timpului că tot ce am acumulat atunci mi-a folosit ulterior”, declara Diana în urmă cu ceva timp