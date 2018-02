Asia Express, cel mai dur reality show din România, debutează în această seară, de la 20:00! Gina Pistol: "S-a făcut foamea"

Doar câteva ore ne mai despart de marea premieră a celui mai așteptat show din România. "Asia Express" pleacă la drum și promite telespectatorilor adrenalină, suspans și o aventură continuă.

Înainte de marele debut, Gina Pistol, gazda acestui show, a venit la "Neatza cu Răzvan și Dani" și ne-a dezvăluit câteva dintre picanteriile emisiunii.

"S-a făcut foamea. Am străbătut patru țări, am străbătut Vietnamul, am trecut prin Laos, Cambodgia, iar destinația finală a fost Thailanda. Concurenții au făcut acest drum ba pe jos, ba cu bicicleta, ba făcând autostopul. 5000 de kilometri. Este un concurs la bază, fiecare a primit un dolar, în fiecare zi, cu care trebuia să se descurce. Au trecut și prin niște probe, date de mine", a povestit Gina Pistol.

Asia Express va debuta, pe Antena 1 în această, 12 februarie, de la ora 20:00. Vietnamul este prima destinație a celor 7 cupluri de vedete care au acceptat provocarea inedită de a parcurge aproape 5000 de kilometri pe teritoriul unui continent necunoscut, cu doar un singur euro pe zi.

Prima zi a aventurii a început cu o mare surpriză pentru concurenți, care au fost percheziționați de către autoritățile vietnameze chiar înainte de a începe cursa.