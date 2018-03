Înduioșător! Liviu Vârciu, așa cum nu l-ați mai văzut: A început să plângă ca un copil atunci când a citit o scrisoare

Liviu Vârciu, aşa cum nu l-am văzut niciodată! Prezentatorul a vărsat şiroaie de lacrimi la "Asia Expres", în timp ce citea o scrisoare emoţionantă de la părinţii lui.

"Salut, baiatul tatii! Sper sa nu ma faci de ras. Din momentul in care ati plecat, imi doresc din tot sufletul meu, de bosorog, sa fii in frunte, sa-ti folosesti toate abilitatile si energia, sa castigi. Daca iti este greu, gandeste te la taticul tau care nu spune niciodata "nu pot". Fiti umar langa umar si sa ajungeti tot mai departe in calatoria in care ati pornit. Sa va intoarceti sanatosi si. inimosi acasa", a fost textul pe care Vârciu l-a citit cu ochii in lacrimi, la "Asia Express".

Lora şi iubitul ei, Ionuţ Ghenu, Liviu Vârciu şi Andrei Ştefănescu, Vică Blochina şi Daniela Crudu. Raluka şi Ana Baniciu sunt cei opt aventurieri rămași în cursa pentru marele premiu de 30.000 de euro de la ASIA EXPRESS.

