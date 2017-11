Cină savuroasă pregătită în doar 15 minute! Regis Stone te învață cum să pregătești cea mai gustoasă rețetă de paste carbonara!

Dacă vrei să încerci o rețetă simplă și rapidă de paste carbonara, atunci nimic mai simplu! Noi te învățăm cum să pregătești o cină savuroasă în doar 15 minute!

Gătitul este o adevărată plăcere mai ales pentru bucătarii pasionați, dar sunt și momente în care ți-ai dori să pregătești ceva rapid, dar cu efect maxim! Așa că data viitoare când rămâi în pană de idei culinare ai putea să încerci o super rețetă de paste carbonara făcute în tigaia Regis Stone Wok, o mâncare gata în doar 15 minute!

Pentru a pregăti rețeta de paste carbonara ai nevoie de câteva ingrediente:

un pachet de paste penne (sau oricare alte paste care îți plac)

două linguri de unt

un plic de parmezan (150-200 grame)

un pahar de 450-500 grame smântână

350-400 grame bacon (sau orice mezel de tip mușchi file îți place)

4 gălbenușuri

sare, piper, oregano

Cum se prepară rețeta noastră de paste carbonara:

Pastele se pun la fiert și când s-au terminat de gătit le scurgem de apă.

În timp ce acestea fierb tocăm fideluță subțire mezelul. Îl punem în tigaia Regis Stone Wok și îl rumenim frumos cu untul. Adăugăm apoi smântâna și parmezanul și învârtim cu lingura sau cu spatula până ce se topește totul și devine o cremă. Adăugăm gălbenușurile, amestecăm din nou ca să devină totul uniform și închidem focul.

Adăugăm sare, piper și oregano după gust. Turnăm pastele în tigaia Regis Stone Wok și, folosind o spatulă, amestecăm cu grijă să distribuim sosul în mod egal.

De obicei preparatul se servește cald, dar pastele carbonara sunt la fel de bune și reci.

