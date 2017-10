"Strugurele must se face. Şi nouă mustul ne place!" Cea mai simplă reţetă, ca acasă, la bunica din Cotnari!

"Strugurele must se face. Şi nouă mustul ne place!" , nu-i aşa? Tocmai de aceea, a1.ro vă prezintă o reţetă foarte simplă!

MOD DE PREPARARE

Boabele de strugure trebuie să fie coapte bine. În cazul în acre aţi cumpărat strugurii, ca să fiţi siguri că înlăturaţi orice substanţă cu care aceştia au fost eventual stropiţi, îi spălaţi bine din câteva ape. Se culeg boabele de pe ciorchine şi se zdrobesc în storcatorul de fructe pentru a se extrage astfel sucul. Acesta trebuie trecut print-o strecurătoare fină, astfel încât să se separe de sâmburi și alte resturi.

Sucul obținut se fierbe cu zahăr în vasul emailat, timp de o oră. În timpul fierberii, se amestecă încontinuu și se înlătură spuma de deasupra.

După fierbere, se lasă la răcit și apoi se toarnă în sticlele sterilizate, carese închid ermetic. Dacă nu sunt închise etanș, aerul va face mustul să fermenteze. Mustul trebuie așezat în locuri răcoroase.

În cazul în care se dorește obținerea unui must fără fierbere la foc, atunci strugurii zrobiti și sucul se țin într-un recipient câteva ore, în funcție de tipul de strugure. Apoi se strecoară, iar sucul obținut (mustul) se toarnă în recipientele de sticlă. Acestea trebuie lăsate câteva zile, pentru că lichidul tulbure să se limpezească și să se facă depuneri pe fund.

CUM CONSERVAŢI MUSTUL:

Dacă vrei să ai must toată iarna atunci trebuie să folosești conservant. La 1 litru de must se folosește 1 gram de conservant. Pentru conservare, se scoate 10% din cantitatea de must obținută și se pune într-o altă oală, care se așează pe foc și se încălzește, fără să se ajungă la fierbere. În acel must se dizolvă cantitatea de conservant folosită pentru tot mustul. Apoi se va amestecă cu restul de must, pentru o ultima omogenizare. Conservarea se face la mustul obținut fără fierbere.

Sursă: voceasalajului.ro

