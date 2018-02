„Omul-vârcolac” vine la emisiunea “Guess My Age – Ghicește vârsta”! Concurenții primesc o provocare uriașă!

Diseară, de la ora 20.00, la “Guess My Age – Ghicește vârsta”, doi buni prieteni, Andrei Coman și Doru Cătănescu, intră în joc, pentru un premiu de 100.000 de lei, în show-ul prezentat de Dan Negru.

Înainte de toate, însă, ei vor trebui să spună cu exactitate ce vârstă au cele șapte persoane care vor veni în fața lor.

Printre acestea, una foarte specială, venită tocmai de la Cancun, din Mexic. Pentru prima dată într-un platou de televiziune din România se va afla Chuy, un artist de circ mexican, supranumit “Omul Vârcolac”. Chuy suferă de o afecțiune rară, care îi acoperă cu păr întregul corp.

Dacă vor reuși Andrei și Doru să-i ghicească vârsta, telespectatorii Antenei 1 vor afla diseară, de la ora 20.00, în show-ul prezentat de Dan Negru.

Andrei Coman (44 de ani) și Doru Cătănescu (42 de ani), absolvenți ai Academiei de Teatru și Film, se știu de 13 ani și dețin împreună un proiect, “MC cu Barbă”, prin intermediul căruia prezintă și coordonează diferite evenimente. Spun despre ei că se înțeleg foarte bine și se sprijină foarte mult, iar când vine vorba de decizii se bazează pe instinct, se consultă și se pun de comun acord. Cu banii pe care speră să-i câștige la “Guess My Age – Ghicește vârsta”, în această seară, spun că vor să-și dezvolte afacerea pe care o dețin.

Aseară, la “Guess My Age – Ghicește vârsta”, a fost seara cuplurilor, a celor care se iubesc. Concurenți au fost Teodora Beletescu (21 de ani) și Claudiu Furnică (24 de ani), un cuplu de studenți. În fața lor au apărut șapte cupluri, iar ei au trebuit să ghicească vârsta unui singur membru al fiecărei perechi care a venit în fața lor. Din păcate, norocul n-a fost de partea celor doi concurenți, căci au pierdut toți cei 100.000 de lei puși în joc.

Fiecare pereche care a apărut în fața celor doi concurenți avea câte o poveste. Din păcate, Teodora și Claudiu nu au reușit să estimeze corect vârsta partenerilor indicați de Dan Negru.

Primul cuplu care a venit în fața lor, la “Guess My Age – Ghicește vârsta”, era format din Romulus (36 de ani) și Diana. Sunt împreună de 14 ani și spun că s-au îndrăgostit fulgerător. “Ea dormea, eu am pupat-o și a fost ca în basme. A fost prima mea prietenă. Ulterior, ne-am căsătorit”, a spus Romulus.

O altă pereche a fost cea formată din Ciprian (37 de ani) și Daniela, el fiind cel căruia cei doi concurenți au trebuit să-i spună vârsta. Din 2003, el este într-un scaun cu rotile, din cauza unui accident de muncă. Lucra la o firmă de construcții în Sf. Gheorghe, s-a întâmplat să se spargă un acoperiș și a căzut de la șapte metri exact pe spate. Cu Daniela s-a cunoscut anul trecut într-un mall din București, pe când el se afla în pregătire la Federația Română de Tenis. “Eu am fost cea care și-a luat inima în dinți și am înțeles că vreau să-i fiu alături”, a spus Daniela, în vârstă de doar 20 ani.

Florin (35 de ani) și Ștefania formează un alt cuplu care a venit la “Guess My Age”. Au 16 ani de căsătorie, iar el este un fan Michael Jackson. Ștefania a mărturisit că tatăl ei a fost împotriva acestei relații, pentru că Florin este de etnie romă, însă dragostea lor a învins toate greutățile.

Două perechi de celebrități au venit aseară în show-ul lui Dan Negru. Oana și Viorel Lis pe de o parte și Adina, de la trupa Heaven, și Glance, pe de alta. Concurenții n-au reușit să ghicească nici vârsta Oanei (38 de ani), și nici pe a Adinei (38 de ani). Dacă Oanei i-au dat cu zece ani mai mult și au pierdut dintr-un foc 15.000 de lei, Teodora și Claudiu i-au greșit și vârsta Adinei, însă cu doar cu trei ani.

“Ne-am cunoscut la filmări. Eu am fost cea care a făcut primul pas, pentru că sunt un pic mai mare decât el, cu vreo 10 ani, și am avut mai mult curaj. Am noroc că am un tinerel lângă mine, care mă ține în formă”, a spus Adina, menționând că el este musulman, iar ea, creștină. “El vrea zece copii. Cu mine o să facă doar doi. Pentru că e musulman, poate să aibă patru neveste. Poate să își mai ia trei neveste cu care să facă ceilalți opt copii”, a continuat ea, zâmbind.

Nici în privința lui Nelu (74 de ani), care formează un cuplu cu Gela, n-au fost mai norocoși cei doi concurenți. Au estimat greșit vârsta bărbatului și au pierdut cât ai clipi 24.000 de lei. Întrebați de Dan Negru cum se comportă în momentele de tensiune, acum, după 55 de ani de căsnicie, domnul Nelu a răspuns franc: “Ea țipă la mine, eu tac la ea”.

În finala show-ului, Valeria și Dumitru, care sunt împreună de 60 de ani, nu le-au purtat nici ei noroc concurenților Teodora și Claudiu. Deși au intrat în finală cu 27.000, cei doi concurenți i-au pierdut pe toți, căci nu au ghicit nici din patru încercări vârsta domnului Dumitru (84 de ani), de meserie cojocar. “Tata a fost cojocarul regelui, iar eu am dus meseria mai departe”. Chiar dacă nu a dorit să spună câți ani are, specificând doar că “m-a făcut mama într-o joi, când făcea pită”, doamna Valeria l-a dat de gol și a spus tuturor că soțul ei are 84 de ani.