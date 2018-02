Andreea Bălan, la „Ie, Românie”: „De la țară, de la vacă, am ajuns să umplu stadioane, în formula André”

Cel mai nou show al Antenei 1, “Ie, Românie”, care începe joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15, a fost un bun prilej pentru jurata Andreea Bălan să facă o mărturisire surprinzătoare. În cadrul unei probe de talente pe care au avut-o de susținut frumoasele din Maramureș, Andreea a mărturisit că și ea, la rândul ei, a crescut la țară și a fost cu vaca la păscut.

“Am crescut și eu un pic la țară, printre găini și vaci. Și mergeam cu vaca la păscut. Noroc că mă recunoștea ea, la întoarcerea acasă, pentru că mie mi se păreau toate la fel. Ieșea din turmă și venea spre mine. Practic de la țară, de la vacă, am ajuns pe stadioane. Adică să umplem stadioane, în formula André. A fost foarte amuzant… Iar trecerea aceasta a fost una bruscă și totală”, spune Andreea Bălan care, alături de Cosmin Seleși și Nicolai Tand, face parte din juriul show-ului “Ie, Românie”, emisiune prezentată la Antena 1 de Mircea Radu.

Show-ul “Ie, Românie” începe mâine, 1 martie, la Antena 1, și va debuta ca o aventură rurală, al cărei scop este acela de a descoperi fete frumoase și harnice și oameni talentați din cele nouă regiuni istorice ale României: Maramureș, Bucovina, Transilvania, Oltenia, Muntenia, Moldova, Banat, Crișana și Dobrogea.

Pentru această emisiune, Mircea Radu a repornit după zece ani caravana, de astă dată din dragoste pentru frumusețile adevărate ale României. Caravana “Ie, Românie”, condusă de el, va duce în fiecare regiune istorică câte două vedete, aflate în competiție directă, și un juriu venit special de la București: Andreea Bălan, Nicolai Tand și Cosmin Seleși. Misiunea tuturor este să descopere cele mai frumoase și harnice fete de la țară și cei mai talentați oameni ai satului. În finala locală, cei mai talentați săteni vor fi premiați pe loc cu 1.500 de lei, iar cea mai frumoasă fată a regiunii va primi un premiu de 5.000 de lei și se va califica în marea finală de la București, al cărei premiu este de 20.000 de euro.

Prima oprire a caravanei “Ie, Românie”, cea din Maramureș, ținutul horincii și al oamenilor care duminica merg la biserică îmbrăcați în minunatele lor costume populare, se va difuza la Antena 1 în două etape: joi, 1 martie, și vineri, 2 martie, de la ora 21.15. Iar vedetele care îi vor da o mână de ajutor lui Mircea Radu în căutările sale din Maramureș sunt fostul model Dana Săvuică și luptătorul K 1 Ionuț Iftimoaie.

