Alice şi Robert de la "Insula Iubirii", din nou împreună? Fotografia pe care o aşteptau toţi fanii emisiunii

În cel de-al doilea sezon "Insula Iubirii", intre Alice şi Robert s-ar fi legat ceva, deşi niciunul dintre ei nu a vrut să recunoască că au sentimente unul faţă de celălalt. Dar iată că tot "Temptation Island" i-a readus împreună în Thailanda

"După emisiune, m-am împăcat cu Alin, neştiind tot ce a spus despre mine. Abia când am văzut emisiunea la TV mi-am dat seama ce fel de om este, aşa că ne-am despărţit definitiv. Am ales să nu îl caut pe Robert din orgoliu. Nu am crezut că sentimentele lui erau adevărate. Îmi era frică”, spunea Alice în urmă cu puţin timp.

“Este o femeie superbă şi are mare încredere în ea. Este un mare plus. Am aşteptat-o, a fost vorba despre o promisiune, am crezut că eram o barcă de salvare, dar s-a împăcat cu Alin. Când s-au despărţit, eu deja eram foarte îndrăgostit de altcineva. Nu avea rost să o contactez atunci”, a povestit şi Robert.

De curând, Alice a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie în care apare alături de... ispita noastră. E drept, aceasta a ţinut să precizeze că nu este nimic mai mult decât o prietenie între cei doi, însă fanii speră că se vor regăsi.

