Diana de la "Insula Iubirii" a dezvăluit motivul pentru care s-a căsătorit la doar 18 ani! "S-a terminat repede, oricum"

Diana este, cu siguranţă, una dintre cele mai controversate concurente din cel de-al treilea sezon "Insula Iubirii". Bruneta trăieşte, fără nicio îndoială, iubirea la maximum şi nu se teme să ia decizii pripite

Puţini sunt cei care ştiu că Diana a decis la vârsta de 18 ani să îşi unească destinul cu al băiatului alături de care se vedea până la sfârşitul vieţii.

"M-am căsătorit la 18 ani. Nu am fost în rochie de mireasă, a fost o cununie şi atât. A fost prima mea relaţie serioasă. S-a terminat totul după un an de la cununie. A durat totul cam doi ani. Deocamndată mă axez pe carieră. Eu m-am grăbit cu mutatul împreună, cu statul mai mult împreună. Eu sunt foarte grăbită de fel. Eu iau decizii imediat, nu mă gândesc prea mult. Eu nu regret nimic, nici nu consider că am avut greşeli. Eu le numesc lecţii de viaţă", a povestit concurenta la Antena Stars.



Unde ne putem întâlni zi de zi :)

Dacă doriţi să revedeţi momente dragi din Insula Iubirii, nu e panică :). Iată câteva linkuri care vă pot ajuta. Site-ul emisiunii este http://a1.ro/insula-iubirii/ . Pe Facebook avem pagina https://www.facebook.com/groups/Insula.Iubirii/?fref=ts , iar canalul nostru de YouTube este: http://www.youtube.com/Antena1AntenaTVGroup .

Urmăreşte Insula iubirii integral si pe Antena Play: https://goo.gl/El7zqk. Dacă nu eşti in faţa televizorului, poţi vedea emisiunea LIVE pe smartphone, tabletă sau computer. Experimentează şi tu!