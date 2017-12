Cine este Ana Maria Calița, câștigătoarea celui de-al patrulea sezon „iUmor”! Este din București și a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L.Caragiale”

După un sezon plin de emoții și pentru concurenți, dar și pentru juriul „iUmor”, cel de-al patrulea sezon al emisiunii s-a terminat, iar câștigătoare a fost desemnată, în urma validării juriului, precum și a votului telespectatorilor, Ana Maria Calița.

Concurenta frumoasă și talentată, cu mare priză la public, a câștigat premiul de 20.000 de euro cu un număr de stand-up comedy senzațional. Dar cine este Ana Maria?

Câștigătoarea este din București, a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică ”I.L.Caragiale” , este colaboratoare la „Opera Comică pentru Copii”.

Stand-up comedy face din pasiune, iar spectacolele ei au mare succes. Fire ambițioasă, Ana a venit pentru a doua oară în emisiune, după ce și în sezonul al treilea „iUmor” a ajuns tot în finală.

Mari emoții de fiecare dată când urcă pe scenă

Dacă la audiții Ana Maria a glumit spunând că a revenit în sezonul patru al show-ului ”iUmor” pentru că are nevoie de bani să își cumpere un loc de parcare și o boxă la apartamentul său proaspăt achiziționat, se pare că adevărul este altul: ”Nu știu dacă trebuie să câștig <iUmor>, dar îmi doresc, e un vis de care am nevoie”, n e-a mărturisit Ana Maria. Și a câștigat!

Chiar dacă e sigură pe ea și are răspuns la orice, Ana Maria recunoaște că de fiecare dată când urcă pe o scenă, are mari emoții.

”Când am urcat prima dată la un open mic a fost un fiasco, doar că tot ce am simțit atunci m-a făcut să-mi doresc să mai încerc și... iată-mă aici”, a mai spus Ana Maria, care își scrie singură materialele, inspirată din experiențele sale din viața de zi cu zi. ”Îmi notez gânduri aproape zilnic și mai târziu le transform în material pentru stand-up. Nu am o rețetă, scriu ce mă frustrează, transform până și experiențele neplăcute în ceva amuzant”, a mai povestit Calița.

