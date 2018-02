Ziua Deliei, sărbătorită în prima zi de audiții la ”iUmor”! Ce tort i-au pregătit colegii de platou?

Prima zi de audiții pentru ”iUmor” a fost una cu adevărat specială, 7 februarie fiind și ziua de naștere a Deliei, care a avut parte de o surpriză de proporții din partea echipei.

După patru sezoane în care show-ul a fost printre preferatele publicului, cei trei jurați s-au reunit pe platourile de filmare unde au dat startul celui de-al cincilea sezon de ”iUmor”, nu înainte însă ca Mihai Bendeac și Cheloo să-i cânte ”La mulți ani” Deliei și de a-i oferi un tort personalizat.

”Eu de ziua mea sunt de obicei la limită, între bucurie și melancolie. Am sărbătorit în avans, aseară, cu prieteni vechi și buni, am dansat foarte mult. Am venit din vacanță și încep noul sezon odihnită și cu o răbdare de aur. Sunt chiar foarte curioasă ce ne va mai oferi”, spune Delia chiar înainte de a da ochii cu primii concurenți.

Având deja experiența celor patru sezoane de ”iUmor”, unde a auzit și văzut de toate, Cheloo susține că nici nu se poate gândi la ce va fi. ”Încep un nou sezon cu energie, nu mai pot vorbi despre așteptări”, declară el.

Șerban Copoț care prezintă show-ul alături de Vlad Grigorescu susține că totul este extrem de imprevizibil și ăsta este gândul cu care a venit la filmări.

”Nu este atât de greu la filmări pe cât de mare e oboseala de după, pentru că fiecare sezon m-a epuizat emoțional în primul rând. Sunt oameni care vin cu speranțe foarte mari și pleacă acasă cu coada între picioare și oameni care vin rezervați și produc adevărate surprize. Mie îmi place la show-ul ăsta care are o dinamică imprevizibilă. Juriul este și el imprevizibil. Important e să faci oamenii să râdă, să ai talent. Ne plac oamenii colorați care rămân în nota comică”, spune Șerban.

Primii concurenți au sosit la „iUmor” cu mult avânt, încredere și cu noi provocări pentru jurați, dar și pentru telespectatorii care vor urmări și vor vota prestațiile sezonului al cincelea, începând din această primăvară, la Antena 1.

Cei care consideră că au umor și că pot face o țară întreagă să râdă se pot înscrie în continuare, pe toată perioada audițiilor ”iUmor”, pe http://casting.a1.ro/iumor/.

