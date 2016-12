7 factori care influenteaza dezvoltarea motorie armonioasa a copilului!

Pentru mamicile care inca nu stiu la ce sa se astepte atunci cand in viata lor apare un bebelus, a venit vremea sa afle ca timpul trece uimitor de repede si ca, in curand, nou-nascutul o sa se ridice din patut in picioruse si o sa se agate de toate cablurile si jucariile care ii ies in cale.

Este incredibila evolutia unui copil in primii ani de viata. Orice femeie aflata la inceput de drum in cariera de mamica poate confirma cat de schimbati sunt micutii lor dupa doar 12 luni de la nastere. Daca la inceput un bebelus este incapabil sa isi controleze miscarile, odata cu trecerea timpului, acesta va reusi sa stea in sezut, sa se ridice in picioare, sa faca primii pasi fara ajutorul parintilor, sa alerge si sa mearga pe bicicleta fara sa realizam cand s-au intamplat toate aceste lucruri. Asadar, este necesar sa fim pregatite si sa intelegem ca fiecare copil are ritmul propriu de dezvoltare, iar sustinerea parintilor in evolutia armonioasa a acestuia este deosebit de importanta.

Iata ce putem face ca sa il ajutam pe micut sa se dezvolte frumos:

Primii ani din viata unui copil reprezinta si perioada unor achizitii esentiale precum dezvoltarea afectivitatii, a comunicarii cu cei din jur si, nu in ultimul rand, dezvoltarea motorie care, de altfel, o stimuleaza pe cea psihica. Mai jos, se regasesc cateva ponturi utile prin intermediul carora putem contribui la evolutia frumoasa a micutului nostru.

Alimentatia are un rol foarte important in cresterea copilului mai ales in primii ani de viata. De aceea, este indicat sa respectam mesele principale ale micutului si sa ne asiguram ca acesta primeste cantitatea de nutrienti necesara, perfect adaptata etapei de dezvoltare in care se afla. Un regim alimentar sanatos si potrivit nevoilor organismului unui copil este cheia asigurarii unei evolutii armonioase. Specialistii recomanda utilizarea formulelor de lapte praf Humana, mai ales in momentele de trecere de la dieta bazata pe lapte la cea diversificata, atunci cand micutul reuseste sa faca primii pasi. Formulele de lapte praf includ vitamine, prebiotice GOS si acizi grasi, care contribuie la o dezvoltare motorie corespunzatoare, esentiala mai ales in primii ani de viata. Pentru a stimula dezvoltarea abilitatilor motorii ale bebelusului este indicat ca, in fiecare seara, sa petrecem timp facandu-i masaj la maini si la picioruse. Pe langa faptul ca il va relaxa foarte mult, il vom incuraja sa repete de unul singur miscarile la care il supunem. De exemplu, il putem ajuta sa isi pedaleze piciorusele. Vom vedea ca, in timp, va repeta singur aceste miscari. Putem contribui la dezvoltarea abilitatilor motorii alternand joaca de acasa cu iesirile in parc cu mult prea ravnitele triciclete pentru copii. Exista in magazine o paleta larga de triciclete special concepute pentru copiii care nu pot pedala singuri si care au nevoie de ajutor in acest sens. Astfel, putem alege o tricicleta cu maner reglabil, care poate fi detasabil in momentul in care micutii sunt pregatiti sa pedaleze singuri. Este indicat sa avem acasa un tarc special conceput pentru copii astfel incat acestia sa se poata juca intr-un spatiu care sa le ofere siguranta. Tarcul poate reprezenta, cu succes, locul in care micutii pot invata sa faca primii pasi, feriti de eventualele accidente casnice la care pot fi expusi in cazul in care sunt lasati liberi prin casa. Daca micutul nostru reuseste sa stea in sezut si a realizat, deja, cativa pasi cu ajutorul nostru, atunci, este timpul sa ii facem cunostinta cu premergatorul, un accesoriu util, care incurajeaza realizarea primilor pasi fara sustinerea parintilor. Premergatorul reprezinta o modalitate interesanta prin intermediul careia copilul se poate deplasa singur prin casa, fara a primi ajutor suplimentar. Dezvoltarea motorie a copilului poate fi sustinuta si de hamurile utilizate ca suport pentru primii pasi. Pe langa faptul ca sunt foarte practice si confortabile, hamurile incurajeaza pozitia corecta de mers atat pentru parinti, cat si pentru copii. Masinutele electrice cu pedale reprezinta o varianta minunata pentru parintii care isi doresc ca micutii lor sa fie activi si veseli. Este bine cunoscut faptul ca, inca din primele luni de viata, bebelusii se joaca miscandu-si piciorusele ca si cum ar pedala. Asadar, putem achizitiona o masinuta cu volan pe care micutii sa o controleze asa cum isi doresc. In plus, exista modele de vehicule cu claxon, melodii incluse si accesorii care se vor dovedi a fi o adevarata incantare pentru copii.

Iata 7 lucruri prin intermediul carora ii putem incuraja pe micutii nostri sa isi dezvolte abilitatile motorii necesare astfel incat acestia sa creasca armonios. Daca ne implicam activ in evolutia copiilor nostri, cu siguranta, vom ajunge sa ne bucuram, curand, de veselia si energia lor de a incerca lucruri noi.