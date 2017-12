Un truc ieftin și rapid! Masca de păr care îl face să crească precum în povești

Mastile de par sunt indispensabiloe atunci cand iti doresti un par sanatos si stralucitor.

Cu toate acestea, unele masti promit ca vei avea parul stralucitor, altele ca vei scapa de varfurile deteriorate, in timp ce unele iti mentin culoarea pentru mai mult timp.

De fapt, ingredientele chimice pe care multe masti le contin fac mai mult rau decat bine si reusesc sa deterioreze parul mai rau ca inainte.

Daca vrei sa ai parte de toate aceste efecte miraculoase cu numai o masca de par, iti poti prepara chiar tu o masca in casa si in cel mai scurt timp poti avea un par lung si frumos, ca in povesti.

Se pregateste in cateva minute si, ce este cel mai important, iti ajuta parul sa se regenereze si sa creasca extrem de mult. In cazul in care simti ca parul tau nu creste suficient de repede si ti-ai dori sa poti sa il ai lung si sanatos, trebuie sa incerci aceasta masca de par.

In numai cateva saptamani, diferente vor fi vizibile, iar toata lumea se va intreba care este secretul tau cu care ai reusit aceasta performanta.

Nu ai nevoie decat de trei ingrediente, pe care probabil deja le ai in bucatarie, dar despre care nu stiai ca pot fi atat de eficiente impreuna.

Ingredientele necesare:

Doua lingurite de miere naturala

2 galbenusuri de ou

2 lingurite de ulei de ricin.

Pune cele doua galbenusuri intr-un bol si adauga uleiul de ricin si mierea. Amesteca cele trei ingrediente foarte bine si aplica masca obtinuta pe intreaga suprafata a parului.

In cazul in care ai parul mai lung, mareste cantitatea ingredientelor, pentru a-ti ajunge pentru tot parul. Lasa masca pe par timp de 20-30 de minute si apoi clateste-o cu apa calda. Poti repeta aceasta procedura de doua ori pe saptamana.

Pentru rezultate deosebte, poti incerca sa o lasi peste noapte si poti adauga in ea capsule de vitamina A si capsule de vitamina E, care iti vor intari semnificativ firul de par.