Se îmbogățesc! Norocul bate la ușa acestor zodii: Vor întâmpina primăvara cu mulți bani în buzunare!

Care este destinul financial al fiecarui nativ din horoscop? Astrele îți spune cam cât de mult atragi banii, în general, dar și cum îți merge în perioada următoare.

BERBECUL este una din zodiile cele mai calculate si motivate financiar, se implica serios in munca si are rabdare sa acumuleze in timp.

Atunci cand vrea un credit bancar, devine ceva mai aventuros si se poate implica si in credite hazardante, fara masuri de precautie. El se bazeaza pe principiul “totul sau nimic”, deci poate pierde sau poate castiga. Poate trece de la plus la minus peste noapte, fiind jucatorul perfect in speculatii financiare riscante, dar si cel mai predispus spre mosteniri si castiguri din surse ciudate.

Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: sanatate (operatii chirurgicale costisitoare, de ex), cheltuieli de judecata, cheltuieli de inmormantare, speculatii financiare riscante (bursa, de ex). Riscuri: este printre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto formeaza, pe parcursul urmatorilor ani, cuadraturi cu zodia sa).

TAURUL isi castiga relativ usor banii, pentru ca este istet, muncitor, inspirat si plin de idei. Poate fi un bun afacerist si comerciant, dar tot ce castiga cheltuieste extrem de usor, fara sa se gandeasca la viitor. Cat priveste creditele bancare, Taurii sunt cam neatenti si superficiali, sunt cei care semneaza un credit rapid, fara sa se informeze profund si fara sa citeasca bine clauzele contractuale, dar respecta litera legii.

Nu vor accepta usor un imprumut care contine ceva ilegal (gen camatarie), si tolereaza cu greu constrangerile (termenele limita, termenii foarte restrictivi), de aceea nu se aventureaza in credite, pentru ca nu suporta sa fie stransi cu usa…Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: credite in valuta, studii, calatorii, distractii, credite agricole, cheltuieli de judecata, transporturi, mijloace de transport, afaceri internationale.

GEMENII sunt sensibili si vulnerabili in chestiuni financiare, pot fi influentati usor de alte persoane, iar cand e vorba de un credit la banca, sunt excesiv de suspiciosi si prudenti si isi iau toate masurile de precautie. Se decid greu sa faca un imprumut, pentru ca le este frica de risc si de pierdere, dar cand s-au decis, sunt foarte bine informati si stiu intreaga strategie de rambursare a ratelor pe termen lung. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: studii, constructii, capital de lucru in afaceri, investitii pe termen lung, pensie sau asigurare de viata, credite de productie, credite agricole. RISCURI: este printre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto se afla, pentru multi ani, in casa finantelor).

RACUL castiga bine prin munca sa, are incredere in fortele sale, este curajos si norocos in investitii si are suficiente talente de a-si castiga veniturile, avand sansa de a ajunge chiar bogat (cu un dram de noroc). Cand e vorba de credite bancare, se gandesc foarte serios la viitor, aleg bancile cu renume, despre care s-a auzit la nivel mondial ca ar fi foarte bune, fiind optimisti ca totul va fi bine. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: achizitii de tehnica ultra-moderna in rate, credite auto, pentru infuzie de capital in afaceri, finantare proprie pentru implinirea unui scop maret, chiar si cu un oarecare grad de utopie. Riscuri: este printre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto se afla, pentru multi ani, in zodia diametral opusa).

LEII stiu sa-si manevreze bine finantele, sunt atenti, minutiosi, analitici, nu vor sa le scape nimic si pot fi buni afaceristi. Dar, ca si creditori la banci, sunt vulnerabili la pierderi, pentru ca sunt prea idealisti, viseaza mai mult decat pot avea si sunt usor de pacalit. Au o oarecare naivitate combinata cu idealism, la care se adauga si doza fantastica de incredere in fortele proprii, care il predispun la esecuri si pierderi.

Leii pot fi victimele perfecte ale imprumuturilor, pentru ca pot fi – culmea! – usor de manipulat, alimentandu-li-se vise imposibile. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: implinirea unor vise intime, credite legate de sanatate, credite personale cu scop umanitar sau chiar pentru a-i dona (biserici, nevoiasi etc).

FECIOARA se pricepe sa-si castige banii cu diplomatie si sarm, ca atare nu se teme ca va ramane vreaodata fara bani. Totusi, este cam impulsiv atunci cand solicita un credit bancar, il vrea repede, pe loc, nu are rabdare, nu citeste atent clauzele, il vrea cu orice pret, doar pentru ca are nevoie de el, ceea ce mareste riscul unei pierderi, pentru ca nu se gandeste la consecinte pe termen lung.

Graba, in cazul Fecioarei, poate strica treaba! Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: credite auto, constructii, productie.

BALANTA are o mare ambitie cand e vorba de castiguri prin munca proprie, face tot posibilul sa castige ce i se cuvine si este capabila de adevarate lupte pentru suprematie.

Cand face un credit la banca, este prudenta, nu se aventureaza in actiuni riscante si pare sa fie creditorul perfect pentru orice banca. Pare sa fie si una din cele mai rabdatoare persoane in acumularea de bani din economii, stiind sa-si puna banii la “dospit” cu succes la banca cea mai rentabila pentru interesele sale.

Nu se aventureaza spre castiguri rapide sau periculoase, ci acumuleaza lent, uneori timp de o viata. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: constructii, afaceri, credite agricole, credit imobiliar (mai ales terenuri), asigurari de viata. Riscuri: este printre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto formeaza, pe parcursul urmatorilor ani, cuadraturi cu zodia sa).

SCORPIONUL are talente complexe cand e vorba de castiguri, stie sa faca bani din orice, mai ales ca afacerist pe cont propriu, tinand enorm la independenta sa financiara. Dar, ca si creditor la banci, este smecher si descurcaret, facand tot felul de invarteli financiare pentru a iesi in avantaj. Poate apela si la minciuna, si la frauda, cu scopul de a castiga, deci nu este candidatul ideal pentru un credit corect! Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: studii, calatorii, afaceri comerciale, cumparaturi, nevoi personale, mijloace de transport, aparatura electrotehnica.

SAGETATORUL munceste din greu pentru a-si castiga banii, trebuie sa aiba rabdare pana ce, in contul lui, se aduna banul cinstit. Stie sa-si manevreze finantele cu talent, fiind, probabil, unul dintre cei mai abili afaceristi. Nu se hazardeaza, analizeaza atent ce face, si chiar se teme de riscurile unui eventual credit. Mai degraba s-ar imprumuta de la rude decat de la o banca, iar cand o face, se duce numai la banci cu renume si traditie, garantate de stat. Pare sa fie unul dintre cele mai fricoase zodii atunci cand e sa contracteze un credit, pentru ca este influentabil, capricios, nehotarat, are incredere prea mare in oameni si poate fi usor manipulat daca se umbla la coarda sensibila. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: imobiliare, constructii, afaceri proprii (deschiderea unui restaurant/bar, de ex), campanie electorala. Riscuri: este printre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto se afla, pentru multi ani, in casa finantelor si il face vulnerabil la excese, obligandu-l la economii).

CAPRICORNUL – pe cat de refractar si rigid in alte domenii – pe atat de modern si deschis este in a-si castiga banii. Are mereu un as in maneca si e capabil sa incerce si cai mai putin batatorite, fiind omul care stie sa-si castige banii din cele mai originale surse. Cand face un credit, o face cu toata inima, pentru ca are un vis ce merita orice sacrificiu si este sigur pe puterile sale.

Nu se teme de risc si este si un mare norocos. Stie sa-si investeasca banii in afaceri ce-i pot atrage bunastarea, dar si in bunuri de valoare. Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: cheltuieli de lux, divertisment, organizare de evenimente (nunti, petreceri, spectacole), studii, activitati creative (lansarea unei carti de ex), speculatii financiare riscante (loto, cazino, noroc).

Riscuri: este dintre cei mai predispusi la criza financiara actuala (Pluto se afla, pentru multi ani, in zodia sa).

VARSATORUL este temator si indecis in privinta banilor, pentru ca poate fi manipulat si influentat de oricine. Oscilatia pare sa-i caracterizeze veniturile.

Poate fi perdantul ideal pentru ca are incredere in oricine. Dar nu acelasi lucru se poate spune despre creditele sale, pentru ca analizeaza extrem de atent toate detaliile, nu scapa din ochi nimic si atunci cand semneaza contractul, va sti chiar mai multe detalii despre strategia financiara decat ofiterul de credite la care apeleaza.

Fiecare leu este calculat la sange! Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: achizitionarea de aparatura de calcul, aparatura electrotehnica, utilaje si unelte de lucru, afaceri comerciale, curatenie/renovare in locuinta, cheltuieli pentru sanatate.

PESTII au incredere in calitatile sale de afaceristi si sunt candidatii ideali pentru a porni o afacere pe cont propriu, preocupati de bunastarea personala.

Vor sa fie primii, gata sa lupte pentru interesul propriu, cu un oarecare egoism si un spirit de lider innascut. Daca au nevoie de un imprumut la banca, o fac pe cai corecte, urmand pasii necesari si achitandu-si ratele la timp. Nu sunt foarte practici atunci cand fac un credit, deci ar fi in stare sa ceara un imprumut pentru o nunta, pentru o vacanta de vis, pentru o masina luxoasa, si mai putin pentru bunuri de maxima necesitate. Frumosul conteaza cel mai mult, nu utilitatea!

Este dispus sa faca imprumut la banca mai ales pentru: pregatirea unor evenimente mondene (nunta, petrecere etc), activitati artistice (vernisajul unei expozitii de ex), renovarea locuintei (mobila, decoratiuni etc), cheltuieli de judecata, nevoi personale de infrumusetare.

