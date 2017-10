Andreea Bălan, jurata de la „Te cunosc de undeva”, mărturisiri în lacrimi: "Nevoită să mă maturizez din copilărie, am simţit de atunci că viaţa este ca un munte!"

Andreea Bălan, frumoasa jurată de la „Te cunosc de undeva” şi-a adus iar aminte de copilăria ei, petrecută sub lumina reflectoarelor, pe scenă.

Nu o dată, artista a dezvăluit că nu a avut păpuşi atunci când era copil, că nu s-a jucat şi că practic nu a trăit această etapă minunată din existenţa fiecărui om.

Ca adult, a încercat să-şi exprime durerea refulată în piese, mărturisiri, protejându-şi fiica, pe micuţa Ella Maya de orice tip de expunere mediatică. De curând, alături de Uddi, Andreea a lansat o melodie, ocazie de a explica fanilor care este cu adevărat mesajul transmis.

“Îţii mai aduci aminte" vorbește despre luptele mele, despre evoluția mea emoțională. Fiind nevoită să mă maturizez când alții încă se bucurau de copilărie, am simțit încă de atunci că viață este că un munte pe care trebuie să-l escaladez cu orice preț.

În drumul către “varf" am cărat în spate un bagaj emoțional imens, în care am adunat toate rănile, experiențele negative și emoțiile reprimate, reușind câteodată să mă tragă și înapoi. Drumul a devenit mai ușor doar atunci când am început să conștientizez influența acestui bagaj asupra mea, când l-am acceptat că parte din mine și am încercat să mă debarasez de el vindecând rănile.

De departe cea mai grea luptă am dus-o cu mine însămi că să devin un om mai bun, mai înțelept și mai împăcat cu mine" , a scris artista.

Vouă vă place piesa?