Dani Oţil, medaliat la etapa hard enduro din Antalya: "Am avut un weekend reușit. Am fost 10 români"

Dani Oţil a fost medaliat în ultima etapă din acest sezon de hard enduro. Competiția a avut loc în Antalya.

"Am avut un weekend reuşit. Am făcut treabă bună. Am fost vreo 10 romani. Toată lumea a mers bine spre foarte bine, în kemer, Antalya. Am plecat de la malul mării şi ultimii dintre noi, care nu au fost prinşi de furtună, au ajuns la 2300 şi ceva", a mărturisit simpaticul matinal.

