Noua Honda Civic Type R lansata la Geneva

A doua zi a Salonului Auto de la Geneva ne-a adus in prim plan noua generatie Honda Civic Type-R, versiunea sportiva a coupe-ului Civic pe care l-am putut vedea in urma cu un an. Noul model este gata sa satisfaca toate cerintele fanilor din toate colturile lumii si sa atraga toate privirile la evenimentul gazduit de capitala Tarii celor 1000 de lacuri.