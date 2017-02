Timbrul de mediu va reveni sub o alta forma!

Credeai ca ai scapat de grija Timbrului de mediu? Ca taxa a disparut o data pentru totdeauna impreuna cu alte 101 taxe anulate la finalul anului trecut. Ei bine, nu e asa. Sau nu chiar asa.

Desi nu se va mai numi timbru de mediu, ministrul mediului spune ca autoritatile vor veni cu o propunere care sa inlocuiasca aceasta taxa. Ministrul a dat asigurari ca noua gaselnita va fi un sistem modern, european, gandit in asa fel incat si tu, soferul, sa fii multumit, si mediul sa isi traga partea lui.

Ministrul a spus ca va face tot posibilul sa nu-si puna soferii in cap cu o taxa suplimentara, insa in acelasi timp trebuie sa se asigure ca pe strazile din Romania nu vor mai circula vehicule extreme de poluante… mai ales in marile orase unde si valorile de trafic sunt extrem de mari.

