Tu ți-ai echipat mașina corespunzător? Anunț pentru toți șoferii despre anvelopele de iarnă!

Iarna și-a intrat în drepturi, căci în mai multe zone din țară a nins deja, iar stratul de zăpadă depus este consistent. În aceste condiții, șoferii trebuie să se grăbească să-și echipeze autoturismele pentru iarnă. Primul pas, montarea anvelopelor de iarnă.

Anvelope de iarnă sunt obligatorii în condiţii de ninsoare sau gheaţă. Atenţie, nu există o perioada delimitată strict calendaristic. Propunerea legislativă iniţială era de obligativatitate în perioada 1 noiembrie-1martie, dar textul final al legii nu prevede nici o perioada calendaristică, ci obligativitatea în condiţii de gheaţă, polei şi zăpadă.

Potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 5/2011, care impune obligativitatea echipării autoturismelor cu ANVELOPE DE IARNĂ în sezonul rece, utilizarea cauciucurilor de iarnă NU este condiţionată de o anumită perioada de timp, ci doar de starea carosabilului.

Sancţiuni anvelope iarnă (amenzi) sau ce riscăm dacă nu avem anvelope iarnă

Conducerea autoturismului pe drumurile publice acoperite cu zăpadă, polei sau gheaţă fără că acesta să fie dotat cu anvelope de iarnă constituie CONTRAVENŢIE. Şoferii riscă să rămână fără certificat de înmatriculare, dar şi să plătească o amendă cuprinsă între 720 şi 1600 de lei.

Amenzile pe care le riscă şoferii care încalcă legea care reglememteaza folosirea anvelopelor iarnă sunt cuprinse între 2.500 şi 4.000 de lei. Mai mult, şoferul unei maşini fără cauciucuri de iarnă care blochează un sector de drum riscă o amendă cuprinsă între 5.000 şi 8.000 de lei şi va fi nevoit să suporte costurile aferente intervenţiei de degajare a sectorului de drum afectat.

Atenţie! În cazul în care faci un accident în condiţii de iarnă şi autoturismul nu este echipat cu anvelope de iarnă, nu poţi solicită despăgubirea prin Casco.

Cum ”citești” ce scrie pe anvelope?

Marcajul care certifica faptul că anvelopele sunt de iarnă sau all season este : "M+S", "M.S.", "MS" sau "M&S". Atenţie: dacă o anvelope este marcată "all seasons" dar nu are simbolul M+S, această nu este acceptată. Accesează linkul marcaj anvelope iarnă pentru mai multe informaţii despre marcarea anvelopelor de iarnă.

Dotul reprezintă săptămâna şi anul de fabricaţie. De exemplu, dot 1012 reprezintă faptul că anvelopele au fost fabricate în săptămâna 10 din anul 2012. În general, anvelopele îşi menţin proprietăţile aproximativ 5 ani. Nu este o problema montarea unor anvelope fabricate cu 1-2 ani în urmă. Comercianţii de anvelope acordă în general reduceri pentru anvelopele cu DOT mai vechi, ceea ce poate fi o ocazie pentru cumpărători pentru a achiziţiona anvelope de iarnă la preţuri mai bune.