E oficial. Vin cupoanele PENTRU ROMÂNI. Mii de oameni vor primi PRIN POȘTĂ. De când începe distribuirea!

Romanii care se incadreaza in categoria beneficiarilor de ajutoare alimentare trimise de Uniunea Europeana (UE) au inceput deja sa primeasca, prin posta, cupoanele in baza carora se vor distribui produsele.

„Au venit la noi sa intrebe cand vor fi distribuite ajutoarele si ce sa faca lumea cu aceste cupoane. De aceea, ii anuntam pe toti ca distribuirea acestor alimente urmeaza sa se faca dupa 16 noiembrie, la o data care va fi anuntata”, spun primarii.

Vorbim despre someri, pensionari, invalizi sau veterani de razboi. Cupoanele, care reprezinta o noutate introdusa in acest an, pot fi folosite dupa 16 noiembrie.

Ele sunt distribuite printr-un program european care se adreseaza tuturor statelor membre UE, Guvernul asigurand doar cofinantarea.

La nivel national, guvernul a distribuit deja, prin posta, 2,6 milioane de cupoane pentru acordarea de ajutoare alimentare catre persoanele defavorizate. Cupoanele reprezinta o noutate introdusa in acest an. Cosul de alimente (ulei, zahar, faina, malai, paste fainoase, conserve porc, vita, pate) este in valoare de 128 de lei si va fi oferit o singura data pe an.

O alta noutate o reprezinta faptul ca, incepand din 2014, vor beneficia de ajutoarele UE si beneficiarii de alocatii pentru sustinerea familiei. Alimente vor primi in continuare si urmatoarele categorii: familiile si persoanele singure carora le este stabilit dreptul la un venit minim garantat; somerii care primesc o indemnizatie lunara de pana la 400 de lei, precum si cei care nu mai primesc aceasta indemnizatie; pensionarii sistemului public de pensii cu o pensie de sub 400 de lei/luna; pensionarii sistemului public de pensii beneficiari ai indemnizatiei sociale, al caror venit se afla sub 400 de lei/luna; persoanele cu handicap grav si accentuat, neinstitutionalizate, adulti si copii; persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991, privind acordarea de indemnizatii si sporuri invalizilor, veteranilor si vaduvelor de razboi.